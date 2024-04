Erfolg für Lions-Vespertafel 2024

Die Lions-Vespertafel 2024 am Sonntag, 21. April 2024, war ein voller Erfolg. Über 450 bedürftige Menschen waren in "Das Sandkorn – Theater und mehr" gekommen, um sich mit warmem Essen, Getränken sowie Kaffee und süße Stückchen zu versorgen. Zudem gab es ein Kulturprogramm durch die Ensemble-Mitglieder Patricia Keßler (Gesang) und Michael Postweiler (Klavier), das vom Publikum mit großer Begeisterung aufgenommen wurde. "Es ist so schön, einmal aus seinem tristen Alltag herauszukommen und so etwas Wunderbares erleben zu dürfen", meint eine Besucherin mit glasigen und dankbaren Augen.



Organisiert wurde die Vespertafel bereits zum dritten Mal von den Lions Clubs Karlsruhe-Schloss, Karlsruhe-Mitte, Karlsruhe-Residenz und dem Leo-Club Karlsruhe. Über 50 Helferinnen und Helfer packten mit an, denn gab es alle Hände voll zu tun, um das Essen zuzubereiten und auszugeben. Zudem mussten die großen Zelte, dutzende Bierbank-Garnituren und die Grills aufgebaut und später natürlich auch wieder gereinigt und abgebaut werden. Und dies geschieht alles ehrenamtlich.



Am Ende konnte eine großartige Bilanz gezogen werden: Denn immerhin konnten am Ende laut des Marktleiters der Beiertheimer Tafel, Ronny Strobel, 1.200 Würste, 40 Kilogramm Gemüse und noch etwas Leberkäs ausgegeben werden.



Der Präsident des Lions-Club Karlsruhe-Mitte, Hans-Gerd Köhler trifft ein positives Fazit der Vespertafel 2024: "Diesmal wurde noch stärker im Team aufeinander geschaut, was für den reibungslosen Ablauf sehr wichtig ist. Unsere Helferinnen und Helfer konnten in Ruhe austeilen. Und jeder Gast ließ sich gerne bedienen und konnte so den Tag auch sehr genießen. Ich bin insgesamt – trotz der frostigen Temperaturen – sehr zufrieden!"



Die Gespräche mit den teilnehmenden Menschen zeigt die große Bedeutung der Vespertafel. So ist das Resümee vieler Helferinnen und Helfer, dass viel Leid und echte Not gesehen wurde und die Veranstaltung mit großer Dankbarkeit angenommen wurde. Daher ist die Arbeit der Lions und Leos – das zeigte auch dieser Sonntag – in diesen schwierigen, prekären Zeiten äußerst bedeutsam und hilft ein klein wenig, Menschen in größter Not zu zeigen, dass sie nicht alleine sind. Und dies schenkt Hoffnung!

