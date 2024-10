Dr. Oliver Langewitz zu Gast auf der Frankfurter Buchmesse

Das Buch “ Wirkungsvolle Videos fürs Web für Dummies ” von Dr. Oliver Langewitz, Dr. Elke Schlote und Kurt Schlegel wird auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse präsentiert. Hierbei gibt Autor Dr. Oliver Langewitz am Sonntag, 20. Oktober 2024, um 11 Uhr am Stand des Wiley Verlags (Halle 4.0/C 18) Einblicke in das Werk. Neben einem allgemeinen Überblick spricht er insbesondere über die Do´s und Don´t der Web-Video-Produktion und Distribution, die unbedingt zu beachten sind."Einfach mal anfangen und das mit Spaß und ohne Druck", ist dabei eine Empfehlung des Film-Experten. Auch mit kleinem Equipment können bereits gute Ergebnisse erzielt werden, oftmals reiche dabei auch schon ein Smartphone mit eingebauter Videotechnik. Wer noch eine Schippe drauf legen möchte, erfährt, welche Kameratechnik und Schnittsoftware besonders empfehlenswert sind. Und auch die Frage, auf welchen Online-Kanälen ein Video veröffentlicht werden sollte, wird beantwortet.Videos bieten die Möglichkeit, eigene Ideen zu vermitteln oder Ihre Marke zu präsentieren. Wie wirkungsvolle Videos fürs Web erstellt werden können und was bei der videobasierten Kommunikation zu beachten ist, erfahren die Lesenden in diesem Buch. Oliver Langewitz, Kurt Schlegel und Elke Schlote erklären in praktischen Schritten, wie die Planung, Erstellung und Verbreitung von Videos fürs Web optimal gelingt. Dabei lernen die angehenden Online-Video-Filmer auch die Besonderheiten der verschiedenen Internetplattformen kennen und wie sie ihre Zielgruppen mit ihren Inhalten abholen.