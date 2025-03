Die unabhängige Filmszene trifft sich in Karlsruhe

Die INDEPENDENT DAYS|24. Internationale Filmfestspiele Karlsruhe bieten neben einem hochkarätigen Filmprogramm vom 9. bis 13.04.2025 auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Mit praxisnahen Workshops, spannenden Vorträgen und interaktiven Netzwerktreffen erhalten Filmschaffende und Interessierte die Gelegenheit, ihr Wissen zu vertiefen, Kontakte zu knüpfen und kreative Impulse zu sammeln.Achim DunkerDonnerstag, 10.04.2025, 14:00 Uhr | Badische Landesbibliothek LernwerkstattIn diesem praxisorientierten Workshop zeigt Achim Dunker, wie bereits mit wenig Technikausstattung ein professionelles Filmlicht gestaltet werden kann. Mit zahlreichen Praxisbeispielen und kreativen Tipps bietet der Workshop wertvolle Einblicke in die Filmlichtgestaltung.Andreas DahnSamstag, 12.04.2025, 14:00 Uhr | SCHAUBURG Filmmakers' LoungeDer Workshop zeigt, wie Filmschaffende visuelle Ideen entwickeln und den Rhythmus ihrer Filme erkennen können. Mit Stift und Haftnotizen werden Bildideen schnell und effektiv skizziert.Oliver SchütteFreitag, 11.04.2025, 17:30 Uhr | Badische Landesbibliothek VortragssaalIn diesem Vortrag zeigt der renommierte Drehbuchautor und Dramaturg Oliver Schütte, wie Künstliche Intelligenz kreative Prozesse in der Filmbranche unterstützen kann. Er erklärt die Funktionsweise von KI-Tools und deren praktische Anwendung in der Stoffentwicklung.Rene von BodiscoSonntag, 13.04.2025, 13:30 Uhr | SCHAUBURG Filmmakers' LoungeDieser Vortrag gewährt spannende Einblicke in die Entstehungsgeschichte des Sci-Fi-Kurzfilms "Kobayashi Maru", der die legendäre Raumpatrouille Orion wieder zum Leben erweckt.Freitag, 11.04.2025, 15:00 Uhr | SCHAUBURG Filmmakers' LoungeIn siebenminütigen Sessions erhalten Filmschaffende die Gelegenheit, neue kreative Verbindungen zu knüpfen und gemeinsame Projekte zu entwickeln.Freitag, 11.04.2025, 16:00 Uhr | SCHAUBURG Filmmakers' LoungeEin entspannter Treffpunkt für Filmschaffende, Schauspieler*innen und Branchenprofis zum Austausch über kreative Ideen und aktuelle Branchentrends.Sonntag, 13.04.2025, 16:30 Uhr | SCHAUBURG Filmmakers' LoungeFestivalleiter Dr. Oliver Langewitz lädt zur gemütlichen Tea Party ein. Bei Tee und Gebäck können sich Filmschaffende und Kinoliebhaber*innen über ihre Festivalerlebnisse austauschen und das Festival stilvoll ausklingen lassen.Mit diesen vielfältigen Veranstaltungen bieten die INDEPENDENT DAYS|24. Internationale Filmfestspiele Karlsruhe wertvolle Gelegenheiten zur Weiterbildung, zum Netzwerken und zum kreativen Austausch. Ob praxisorientierte Workshops, informative Vorträge oder inspirierende Begegnungen – das Festival schafft Plattformen, um neue Impulse zu setzen und die Filmbranche aktiv mitzugestalten.Weitere Informationen und das vollständige Festivalprogramm finden Sie unter: www.independentdays.de Stadt Karlsruhe | Georg Fricker Stiftung | Kulturstiftung der Sparkasse Karlsruhe | SCHAUBURG | Messe Karlsruhe | Vollack Gruppe | Badische Neueste Nachrichten | Baden TV | Die Neue Welle | ka-news.de | Klappe auf | Blickpunkt:Film | Badische Landesbibliothek | Arfmann Rechtsanwälte | Crystal Sound | MFG Baden-Württemberg | Res-Ebert | Filmboard Karlsruhe | Teltec Karlsruhe | BFFS | Club DIE STADTMITTE | Studio 49 | CinEuro | Filmverband Südwest | Bündnis für Demokratie und Menschenrechte | CCFA | Jugendstiftung der Sparkasse Karlsruhe