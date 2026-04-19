Die Preisträger der 25. INDEPENDENT DAYS stehen fest

Newbie Award für das beste Erstlingswerk (KARLINA-Trophäe und 1.000 Euro, gestiftet von der Messe Karlsruhe): AM WASSER (Regie: Claudius von Stolzmann)

Female Award für die beste weibliche Regiearbeit (KARLINA-Trophäe und 1.000 Euro, gestiftet von der Stadt Karlsruhe): HOME (Regie: Esa-Lu Lorenz)

Indie Award für den besten Langfilm (KARLINA-Trophäe und 1.000 Euro): EINHORNJAGD (Regie: Häly Heinecker)

Best Short Short Film Award für den besten Film bis 5 Minuten Länge (KARLINA-Trophäe und 500 Euro, gestiftet von den Badischen Neuesten Nachrichten): SOHN GOTTES (Regie: Jakob Vyzina)

Best Medium Length Film (KARLINA-Trophäe und 1.000 Euro Rechtsberatung für die nächste Filmproduktion, gestiftet von der Kanzlei Arfmann Rechtsanwälte): DER MANN, DER NIEMALS WEINT (Regie: Pascal Hoffmann)

Best Actor Award der Vollack Gruppe (Award-Trophäe und 500 Euro): Eric Espin Boque im Film RAGE

Best Actress Award der Vollack Gruppe (Award-Trophäe 500 Euro): Lea Gerstenkorn in HOW TO KILL YOUR FAMILY.

Filmpreis des Presseclub Karlsruhe (1.000 Euro, in diesem Jahr aufgeteilt): NO MORE STOLEN SISTERS (Regie: Solveigh Tews) und FORTY DAYS ROAD (Regie: Ali Ziani)

Best Film Composer Award (KARLINA-Trophäe und 300 Euro, gestiftet von JRM Studios): Ramón Grau für INCINERATE

UNESCO City of Media Arts Film Award: SOMBER TIDES (Regie: Chantal Caron)

Die große AWARD GALA der INDEPENDENT DAYS|25. Internationale Filmfestspiele Karlsruhe mit dem davor stattfinden Finale des Publikumspreises am Samstag, 18. April, in der SCHAUBURG sorgte für einen großen Andrang. Auf der zweieinhalbstündigen Gala wurden insgesamt 13 Filmpreise im Wert von 13.000 Euro vergeben. Dabei durfte sich das Regie-Duo Daood Alabdulaa und Louise Zenker gleich doppelt freuen, das mit seinem Kurzfilm WALUD auf dem Festival vertreten war.Denn zum zweiten Mal in der Festivalgeschichte gingen die beiden Hauptpreise, der mit 1.500 Euro dotierte Filmpreis der Stadt Karlsruhe im Publikumswettbewerb und der mit 2.500 Euro dotierte Filmpreis der Kulturstiftung der Sparkasse Karlsruhe an denselben Film. Dies gelang bisher nur Bernhard Wenger mit seinem Kurzfilm ENTSCHULDIGEN SIE, ICH SUCHE DEN TISCHTENNISRAUM UND MEINE FREUNDIN im Jahr 2018. Die Jury meint über WALUD: "Eindringlich und vor allem über die Kraft seiner Bilder erzählt WALUD eine komplexe Geschichte mit einfachen, aber sehr wirkungsvollen Mitteln und exaktem Timing. Die sparsam eingesetzten Dialoge lassen der Geschichte Raum zur Entfaltung und vertrauen dabei dem Publikum, sich auch ohne Erklärungen in diesem eindrucksvoll inszenierten Erfahrungsraum zurechtzufinden. Ein Wagnis, das in den Augen der Jury bestens gelingt. Und ein sensibel umgesetzter Film, der das Regieduo nachdrücklich für kommende Aufgaben empfiehlt."Die weiteren Award Winner: