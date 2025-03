Es ist wieder soweit: Das Hilfswerk des Lions Club Karlsruhe Mitte lädt herzlich zu seinem alljährlichen Schattenkabarett ein. Die Gäste erwarten am Sonntag, 13. Juli 202, im Studio des Badischen Staatstheaters Karlsruhe satirische Texte, humorvolle Lieder und scharfsinnige Betrachtungen der gesellschaftlichen Entwicklungen unserer Zeit. Beginn ist um 18 Uhr.Doch hinter dem humorvollen Abend steckt eine tiefere Botschaft: Der gesamte Erlös geht in diesem Jahr an das „Ambulante Kinderpalliativteam Karlsruhe“ sowie „Im Labyrinth der Demokratie: Finde Deinen Weg!“, einem Demokratie-Projekt für Jugendliche. Damit möchte der Lions Club Karlsruhe Mitte gezielt Organisationen und Initiativen unterstützen, die oft im Schatten der öffentlichen Aufmerksamkeit stehen, aber eine unverzichtbare Arbeit für die Gesellschaft leisten.„Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst!“ – Mit diesem augenzwinkernden Motto entführen die Künstlerinnen und Künstler des Abends das Publikum in die bunte Welt des Kabaretts. Dabei bleibt kein gesellschaftliches Thema unberührt: Von politischen Entwicklungen über alltägliche Absurditäten bis hin zu zeitlosen Menschheitsfragen wird alles auf humorvolle Weise beleuchtet.Das „Schattenkabarett“ bietet jedoch nicht nur Unterhaltung, sondern auch Tiefgang. Die scharfsinnigen Beiträge der Künstler regen zum Nachdenken an und bieten gleichzeitig die Gelegenheit, gemeinsam Gutes zu tun.Der Kabarettabend ist also eine großartige Gelegenheit, humorvolle Unterhaltung mit einem guten Zweck zu verbinden. Ein Abend voller Humor, Tiefgang, Solidarität und Haltung!Schattenkabarett „Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst!“Sonntag, 13. Juli 2025, 18 UhrBadisches Staatstheater Karlsruhe, Studio