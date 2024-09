Die Königsdisziplin der Blechbläsermusik

Das Bläserensemble "Blech-10" gibt am Sonntag, 06. Oktober 2024, um 16:00 Uhr ein Benefizkonzert im Jubez. Mit den Einnahmen dieses musikalischen Nachmittags wird ein Demokratie-Projekt für Jugendliche unterstützt. Veranstalter ist das Hilfswerk des Lions-Club Karlsruhe-Mitte. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.



Diese Art des Ensemblespiels für zehn Blechbläser haben im Grunde Enrique Crespo mit „German Brass“ (1974) und Philip Jones mit seinem nach ihm benannten Ensemble (1951) aus der Taufe gehoben. Aus ihrer Feder stammen unzählige Arrangements und Originalwerke für zehn Blechbläser, wobei sich ihre Besetzungen jeweils um ein Horn und eine Posaune unterscheiden. Um Stücke beider Ensembles aufführen zu können, spielt „Blech-10“ mit elf Instrumentalisten, meist ergänzt noch um ein Schlagzeug.



Seit 2003 treffen sich die elf Musiker unter der musikalischen Leitung von Lahnor Adjei (Dirigent, Hornist und Direktor am Badischen Konservatorium) aus Begeisterung an der Ensemblemusik in heute noch nahezu unveränderter Besetzung. Ihr Ziel ist es, eben diese „Königsdisziplin“ der Blechbläsermusik auf höchstprofessionellem Niveau aufzuführen.



Die abwechslungsreichen Konzertprogramme umspannen Musik von der Renaissance bis zur Filmmusik im Big-Band Sound, aufgelockert durch eine humorvolle und informative Moderation. Dass der gemeinsame Spaß an der Musik neben der technischen Perfektion das Salz in der Suppe ist, erlebt das Publikum immer wieder aufs Neue.



„Wir laden Sie herzlich ein, an diesem besonderen Abend teilzunehmen und mit einer Spende unser Demokratie-Projekt für Jugendliche zu unterstützen“, so der Präsident des Lions-Club Karlsruhe-Mitte, Björn Appelmann. Gemeinsam mit Jugendlichen aus Karlsruhe soll unter medienpädagogischer Anleitung ein immersiver Escape-Room entwickelt werden, bei welchem sich die Nutzenden auf spielerische Weise mit verschiedene Demokratie-Themen auseinandersetzen können. Das Projekt läuft unter dem Titel "Im Labyrinth der Demokratie: Finde Deinen Weg!".



Durch den Einsatz moderner Medien, z. B. VR-Brillen, erhalten die Jugendlichen so einen spannenden und einen für sie besonders ansprechenden Zugang zu wichtigen Fragen unserer Gesellschaft. Das Demokratie-Projekt ist eine Kooperation des Lions-Club Karlsruhe-Mitte, des Filmboard Karlsruhe, des Stadtjugendausschusses Karlsruhe und der Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft.

