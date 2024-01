Deutschlandpremiere von FIRST SHIFT

Der Mainzer-Kult-Regisseur Dr. Uwe Boll kommt mit seinem neuesten Film FIRST SHIFT in die Karlsruher SCHAUBURG. Das New Yorker Cop-Drama feiert seine Deutschlandpremiere bei den INDEPENDENT DAYS|23. Internationale Filmfestspiele Karlsruhe. Der Film erzählt die Geschichte eines Cops (Gino Anthony Pesi) und der ersten Schicht mit seiner neuen Kollegin (Kristen Renton). Die Zuschauer werden auf einen harten Trip durch New York mitgenommen, der die Gefahren zeigt, welche der Job in dieser Metropole mit sich bringt, voller Morde, gefährlichen Begegnungen und persönlicher Schicksale.FIRST SHIFT ist ein aufregendes Krimidrama, das die Zuschauer in ein hochexplosives Abenteuer eintauchen lässt. Der Film läuft am Eröffnungstag der INDEPENDENT DAYS, am Mittwoch, 10. April 2024, um 18:30 Uhr im Filmtheater SCHAUBURG. Im Anschluss an die Filmvorführung wird es ein Filmgespräch mit Regisseur Dr. Uwe Boll geben. Tickets für diese Veranstaltung können bereits online erworben werden.„Wir freuen uns sehr, dass wir die neueste Regie-Arbeit eines der bedeutendsten Independent-Filmemacher der Welt, Dr. Uwe Boll, bei den INDEPENDENT DAYS zeigen können“, betont Festivalleiter Dr. Oliver Langewitz. „Die Deutschlandpremiere wird sicherlich die große Fan-Community von Uwe Boll nach Karlsruhe ziehen und wir sind besonders auf die vielfältigen Einblicke gespannt, die uns im anschließenden Filmgespräch gewährt werden“, so Langewitz weiter.Auch die Kuratierung des Programms der INDEPENDENT DAYS|23. Internationale Filmfestspiele Karlsruhe ist abgeschlossen. 111 Filme aus 34 Ländern werden vom 10. bis 14. April 2024 im Filmtheater SCHAUBURG zu sehen sein. Die Auswahl war keine leichte Aufgabe, musste das Programm-Komitee doch aus insgesamt 1.275 Langfilmen, mittellangen Filmen und Kurzfilmen aus 91 Ländern eine Auswahl treffen. Hierbei wurde besonders darauf Wert gelegt, dass viele Facetten des unabhängigen Filmschaffens weltweit gezeigt werden und die vielfältigen aktuellen Themen, welche Filmschaffende gerade umtreiben, sichtbar werden.Auch wenn der Schwerpunkt des Festivals insbesondere auf Kurzfilm-Programmen liegt, werden auch neun Langfilme zu sehen sein. Der Eröffnungsfilm SCARLET BLUE von Aurélia Mengin (Mittwoch, 10. April 2024, 14:30 Uhr) erzählt die Geschichte einer Frau Mitte 40, die an einer schweren Krankheit leidet, die sie von innen heraus zerfrisst. Nach einem Selbstmordversuch konsultiert sie einen Spezialisten für Hypnose, der sie mit ihren tiefsten, schrecklichsten Ängsten konfrontiert. Der auf der Insel Réunion gedrehte Film ist farb- und bildgewaltig und besticht durch seine wunderbare und stimmungsvolle Inszenierung, welche hypnotisch die Zuschauer in ihren Bann zieht.In der polnischen Dramedy A TIME FOR SUMMER von Jacek Raginis (Samstag, 13. April 2024, 14:30 Uhr) trifft Adam auf Celina, die in eine tiefe Krise stürzt. Er möchte ihr helfen, aber sie kann ihm, zuvor von vielen Männern verletzt, nicht vertrauen. Unterdessen ist Adam überzeugt, dass die Frau ihn an jemanden erinnert. Das Treffen wird zu einer Konfrontation, in der sich Ressentiments und gegenseitige Faszination, Nähe und Gewalt, vermischen.CHERRY JUICE der Filmemacherin Mersiha Husagic (Samstag, 13. April 2024, 16:45 Uhr) geht der Frage nach, was übrigbleibt, wenn der Krieg vorbei ist. In ihrem Debütfilm geht die Regisseurin in einer wilden und leidenschaftlichen Nacht in Sarajevo über ihre beiden Hauptfiguren, die bosnische Drehbuchautorin Selma und dem deutschen Schauspieler Niklas, auf Spurensuche.Besonders beliebt sind die Kurzfilm-Programme des Publikums-Wettbewerbs. An den ersten drei Festivaltagen laufen die Vorrundenprogramme: Publikumspreis 1: NEW GIRL (10. April 2024, 19:00 Uhr), Publikumspreis 2: UNDER ATTACK! (10. April 2024 21:15 Uhr), Publikumspreis 3: DIE VIERTE GEWALT (11. April 2024 19:00 Uhr), Publikumspreis 4: FEELING LOST (11. April 2024, 21:15 Uhr), Publikumspreis 5: FUNNY STORIES (12. April 2024, 19:00 Uhr) und Publikumspreis 6: THE BEAUTFUL WORLD OF ANIMATION (12. April 2024, 21:15 Uhr). Im Finale kürt das Publikum dann den Preisträger-Film (Samstag, 13. April 2024, 19:00 Uhr).Bei der großen AWARD GALA am Samstag, 13. April 2024, um 21:15 Uhr werden dann die besten Filme der diesjährigen Festival-Ausgabe ausgezeichnet. Insgesamt sind 14 Filmpreise im Wert von 13.000 Euro verliehen, darunter der Filmpreis der Kulturstiftung der Sparkasse Karlsruhe, der Filmpreis der Stadt Karlsruhe, der Best Acting Award der Vollack Group, der Female Award für die beste weibliche Regiearbeit (gestiftet von der Stadt Karlsruhe), der Newbie Award für das beste Erstlingswerk (gestiftet von der Messe Karlsruhe), der Indie Award für den besten Featurefilm oder der Short Shortfilm Award (gestiftet von den Badischen Neuesten Nachrichten).„Das Festival-Programm spiegelt inhaltlich die vielen brandaktuellen Themen wider, welche unsere Gesellschaft und die Menschen beschäftigen. Dabei erzählen die Filmschaffenden auf äußerst kreative Weise ihre oftmals auch sehr persönlichen Geschichten. Unser Programm-Komitee hat besonders großen Wert daraufgelegt, neue cineastische Positionen, außergewöhnliche Narrationen und besonders unterhaltsame Filme für die INDEPENDENT DAYS 2024 auszuwählen“, erläutert Dr. Oliver Langewitz die Programm-Auswahl.Tickets für die Deutschlandpremiere von FIRST SHIFT sind unter folgendem Link erhältlich:Akkreditierungen für die INDEPENDENT DAYS|23. Internationale Filmfestspiele Karlsruhe können über folgenden Link bestellt werden: