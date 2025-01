Anmeldung zur 10. Lions Fidelitas Classic am 04. Mai 2025 ist ab sofort möglich

Es ist wieder so weit, die Lions Fidelitas Classic – die mittlerweile 10. Ausgabe der Charity-Oldtimer-Rallye startet am 04. Mai 2025. Die Lions Fidelitas Classic ist eine touristische Wohltätigkeitsveranstaltung mit Wertungsprüfungen, welche von Ehrenamtlichen des Lions Club Karlsruhe Fidelitas organisiert und gestaltet wird. Für die Oldtimer-Freunde, mit ihren Oldtimern bis einschl. Baujahr 1990, ist diese Rallye nicht mehr wegzudenken.Die bisher stattgefundenen Rallyes erbrachten bislang mehr als 370.000 Euro Spenden für die Region. So konnten bereits unzählige soziale Projekte umgesetzt und realisiert werden, auch und ganz besonders für Projekte mit Kindern und Menschen mit Handicap. "Wir freuen uns besonders, dass auch in diesem Jahr der „Lebenshilfe-Oldtimerbus“ wieder mit von der Partie ist“, so Victoria Denner-Rauh, Präsidentin des Lions Clubs Karlsruhe Fidelitas.„Das zehnjährige Jubiläum unserer Classic ist für uns alle eine besondere Motivation“, so der Projektleiter Björn Kaiser „und die Fahrer können sich schon auf besondere Momente freuen."Die Strecke führt dieses Jahr durch den Nord-Schwarzwald mit ihrer reizvollen Mischung aus Tälern, Wäldern und gastfreundlichen Ortschaften. Es wird wieder zahlreiche Punktestationen entlang der Strecke geben. Endpunkt der Lions Fidelitas Classic ist dieses Jahr in Ettlingen. Eine beeindruckende Kulisse für diese Rallye.Anmeldung unter www.fidelitas-classic.de Die Lions Fidelitas Classic ist eine touristische Wohltätigkeitsveranstaltung mit einfachen Wertungsprüfungen. Der Erlös aus dieser Veranstaltung kommt vollumfänglich sozialen Projekten über das Hilfswerk des Lions-Club Karlsruhe-Fidelitas zugute. So konnten bereits seit Beginn der Rallye 2014, mehr als 370.000 Euro Spenden für Projekte in der Region gesammelt werden.Der Lions Club Karlsruhe Fidelitas wurde 2012 gegründet und agiert im Verbund des Lions Clubs International. Die Lions Organisation ist eine internationale Vereinigung von Frauen und Männern, die gemeinsam und uneigennützig an der Lösung der Probleme unserer Zeit mitarbeiten.Unter dem Lions Club Motto "We serve" fördert der Verein speziell die Jugendpflege und Jugendfürsorge durch Aktivitäten und Spenden. Daneben gilt sein Engagement z. B. auch der Gesundheitspflege, Altenpflege, der Unterstützung hilfsbedürftiger oder behinderter Menschen sowie kultureller Projekte. Der Lions Club Karlsruhe-Fidelitas steht für Humanität, Toleranz, Bildung und Völkerverständigung - lokal, überregional und international.