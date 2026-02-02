13. Karlsruher Film- & Vision-Schul-Contest ist gestartet

Am Montag, 02.02.2026, fand am Heisenberg-Gymnasium Ettlingen der offizielle Kick-off für ein besonderes Filmprojekt statt: Die Klasse 10e startet die Arbeit an ihrem Kurzfilm „Sommernacht“, dem Preisträgerfilm des 13. Karlsruher Film & Vision-Schul-Contest.



Der Workshop wird von Filmemacher Atilla Lifeson geleitet, der die Schülerinnen und Schüler von der Stoffentwicklung bis zur filmischen Umsetzung begleitet. Der „Film & Vision – Schul-Contest“ ist eine Kooperation des Filmboard Karlsruhe und der Jugendstiftung der Sparkasse Karlsruhe und hat das Ziel, filmische Bildung, Kreativität und gesellschaftliche Reflexion bei jungen Menschen nachhaltig zu fördern.



Der prämierte Film „Sommernacht“ ist ein Drama zum Thema Freundschaft und Verrat. Erzählt wird die Geschichte dreier Freunde Isabella, Celina und Tom, deren gemeinsamer Partyabend durch einen eskalierenden Streit aus dem Gleichgewicht gerät. Während Isabella allein zurückbleibt, fahren Tom und Celina alkoholisiert weiter. Auf einer abgelegenen Landstraße kommt es zu einem folgenschweren Unfall, der in einer bitteren moralischen Zuspitzung endet: Eine am nächsten Morgen entdeckte Sprachnachricht offenbart, dass Isabella die gleiche Straße hätte entlanglaufen müssen. Der Film setzt sich eindringlich mit Verantwortung, Schuld und den Konsequenzen unüberlegter Entscheidungen auseinander.



Dr. Oliver Langewitz, Geschäftsführender Vorstand des Filmboard Karlsruhe, betont die Bedeutung des Projekts: „Mit dem Film- & Vision-Schul-Contest schaffen wir einen Raum, in dem junge Menschen nicht nur filmisches Handwerk erlernen, sondern auch gesellschaftlich relevante Themen reflektieren und diese verantwortungsvoll in eine filmische Erzählung packen. Das ausgewählte Filmprojekt „Sommernacht“ zeigt eindrucksvoll das kreative und inhaltliche Potenzial dieser Generation.“



Auch Axel Grether, Geschäftsführer der Jugendstiftung der Sparkasse Karlsruhe, unterstreicht den Bildungsanspruch des Wettbewerbs: „Der Schul-Contest verbindet kulturelle Bildung mit persönlicher Entwicklung. Die Schülerinnen und Schüler übernehmen Verantwortung im Team, treffen kreative Entscheidungen und setzen sich mit ethischen Fragen auseinander – Kompetenzen, die weit über das Medium Film hinausreichen.“



Den Höhepunkt findet das Projekt bei der Weltpremiere des Films „Sommernacht“ im Rahmen der INDEPENDENT DAYS | 25. Internationale Filmfestspiele Karlsruhe. Die Premiere wird am Samstag, 18. April 2026, während der Award Gala um 21:00 Uhr in der Schauburg Karlsruhe gefeiert.

