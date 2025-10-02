13. Film- & Vision-Schul-Contest ausgelobt

Als Inspiration dienen auch in diesem Jahr drei aktuelle Themenkategorien. Diese lauten diesmal:
- Freundschaft & Verrat
- Mut & Angst
- Liebeskummer & Neuanfang
„Der Wettbewerb ist eine einmalige Gelegenheit für Schülerinnen und Schüler, den kompletten Entstehungsprozess eines Films hautnah mitzuerleben – von der Idee über das Drehbuch bis hin zum Dreh und Schnitt“, erklärt Dr. Oliver Langewitz, Geschäftsführer des Filmboard Karlsruhe e. V. Und Vorstandsmitglied der Sparkasse Karlsruhe, Marc Sesemann ergänzt: „Ich finde es in jedem Jahr bemerkenswert, mit welch großer Kreativität und mit welch großem Engagement die Schülerinnen und Schüler bei dem Contest bei der Sache sind. Und das Ergebnis wird sich sicherlich auch diesmal wieder sehen lassen können. Auf dieses bin ich schon sehr gespannt.“
Der Film- & Vision-Schul-Contest ist ein Projekt des Filmboard Karlsruhe e. V. und der Jugendstiftung der Sparkasse Karlsruhe. Unterstützt wird er von engagierten Lehrkräften, die ihre Klassen und Gruppen auf dem Weg zur Premiere begleiten.
Teilnahme & Anmeldung
Die Anmeldung ist unkompliziert online möglich unter: www.filminkarlsruhe.de/fortbildung/medienkompetenz/anmeldung-film-vision
Alle Informationen zum Wettbewerb finden sich hier:
www.filminkarlsruhe.de/fortbildung/medienkompetenz/film-vision-schul-contest