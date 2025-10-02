Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1037971

Filmboard Karlsruhe e. V. Alter Schlachthof 17c (Filmhaus) 76131 Karlsruhe, Deutschland http://www.filmboard-karlsruhe.de
Ansprechpartner:in Herr Dr. Oliver Langewitz +49 721 9338005
Logo der Firma Filmboard Karlsruhe e. V.

13. Film- & Vision-Schul-Contest ausgelobt

Jugendliche aus dem Raum Karlsruhe können jetzt Filmideen einreichen

(lifePR) (Karlsruhe, )
Der Film- & Vision-Schul-Contest geht in seine 13. Ausgabe. Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 9 und 10 aus dem Raum Karlsruhe sind eingeladen, ihre eigenen Filmideen einzureichen. Ausgewählte Konzepte werden anschließend gemeinsam mit einem professionellen Filmemacher realisiert.

Als Inspiration dienen auch in diesem Jahr drei aktuelle Themenkategorien. Diese lauten diesmal:
  • Freundschaft & Verrat
  • Mut & Angst
  • Liebeskummer & Neuanfang
Der etwa 5 Minuten lange Kurzfilm feiert seine Premiere bei der großen Award Gala der INDEPENDENT DAYS|25. Internationale Filmfestspiele Karlsruhe am Samstag, 18. April 2026, in der SCHAUBURG. Damit wird der Traum vieler junger Filmschaffender wahr: Ein eigener Film auf der großen Leinwand vor Publikum!

„Der Wettbewerb ist eine einmalige Gelegenheit für Schülerinnen und Schüler, den kompletten Entstehungsprozess eines Films hautnah mitzuerleben – von der Idee über das Drehbuch bis hin zum Dreh und Schnitt“, erklärt Dr. Oliver Langewitz, Geschäftsführer des Filmboard Karlsruhe e. V. Und Vorstandsmitglied der Sparkasse Karlsruhe, Marc Sesemann ergänzt: „Ich finde es in jedem Jahr bemerkenswert, mit welch großer Kreativität und mit welch großem Engagement die Schülerinnen und Schüler bei dem Contest bei der Sache sind. Und das Ergebnis wird sich sicherlich auch diesmal wieder sehen lassen können. Auf dieses bin ich schon sehr gespannt.“

Der Film- & Vision-Schul-Contest ist ein Projekt des Filmboard Karlsruhe e. V. und der Jugendstiftung der Sparkasse Karlsruhe. Unterstützt wird er von engagierten Lehrkräften, die ihre Klassen und Gruppen auf dem Weg zur Premiere begleiten.

Teilnahme & Anmeldung

Die Anmeldung ist unkompliziert online möglich unter: www.filminkarlsruhe.de/fortbildung/medienkompetenz/anmeldung-film-vision

Alle Informationen zum Wettbewerb finden sich hier:
www.filminkarlsruhe.de/fortbildung/medienkompetenz/film-vision-schul-contest

Filmboard Karlsruhe e. V.

Das Filmboard Karlsruhe ist der zentrale Ansprechpartner für Filmproduktionen in Karlsruhe. In diesem Filmemacher-Netzwerk sind die Film- und Videoproduktionsfirmen und Freelancer aus den unterschiedlichsten Film- und Medien-Gewerken der TechnologieRegion Karlsruhe organisiert. Das Filmboard organisiert Filmveranstaltungen, zum Beispiel die INDEPENDENT DAYS|Internationale Filmfestspiele Karlsruhe und bietet regelmäßig Weiterbildungen zu unterschiedlichen Filmthemen in Form von Workshops und Seminaren an.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.