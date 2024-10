Wissen für die Zukunft: E-Business-Kurs startet am 25.11.2024

Der Kurs „ E-Business in Microsoft Office 2021 / PowerPoint “ beginnt am 25. November 2024 und bietet eine umfassende Schulung speziell für das Programm PowerPoint. Im Rahmen dieser Ausbildung erhalten die Teilnehmer eine detaillierte Einführung in die neuesten Funktionen und Möglichkeiten von PowerPoint 2021, die über die Grundlagen hinausgehen.Der Schwerpunkt des Kurses liegt auf der Erstellung beeindruckender Präsentationen, die sowohl visuell ansprechend als auch informativ sind. Die Teilnehmer lernen, wie sie mit der Morph-Funktion beeindruckende Übergänge gestalten und Animationen effektiv einsetzen können, um ihre Inhalte lebendig zu präsentieren.Ein weiterer zentraler Aspekt der Schulung ist die Integration von Medieninhalten, einschließlich Bildern, Videos und Audio, um die Präsentationen interaktiver zu gestalten. Die Teilnehmer erfahren, wie sie ihre Folien optimal strukturieren und gestalten, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen und wichtige Informationen klar zu kommunizieren.Zusätzlich werden innovative Design-Tools vorgestellt, die es den Teilnehmern ermöglichen, professionell aussehende Präsentationen zu erstellen. Dazu gehören die Nutzung von Vorlagen, Farbpaletten und benutzerdefinierten Layouts. Auch die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit und zur gemeinsamen Bearbeitung von Präsentationen in der Cloud werden thematisiert, um die Teamarbeit zu fördern.Praktische Übungen helfen den Teilnehmern, das Gelernte direkt anzuwenden und ihre Fähigkeiten in der Präsentationstechnik zu festigen. Am Ende des Kurses sind die Teilnehmer in der Lage, souverän und kreativ mit PowerPoint umzugehen, was ihnen in verschiedenen beruflichen Kontexten zugutekommt.Zudem erhalten alle Teilnehmer ein Zertifikat, das ihre neu erworbenen Kenntnisse in PowerPoint 2021 bescheinigt und sie für zukünftige berufliche Herausforderungen qualifiziert.