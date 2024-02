Werde zum Gestalter deiner Zukunft als Junior Art Director!

Die Weiterbildung zum Junior Art Director eröffnet eine faszinierende Reise in die kreative Welt der visuellen Kommunikation und des Designmanagements. Durch die gezielte Vertiefung in Bereiche wie Webdesign, Grafikdesign, Medieninformatik und Projektmanagement erlangen Sie nicht nur fundierte Kenntnisse, sondern auch praxisnahe Fähigkeiten, um als kreativer Kopf in der digitalen Ära erfolgreich zu agieren. Diese Weiterbildung bietet Ihnen die einzigartige Möglichkeit, Ihr gestalterisches Potenzial zu entfalten und dabei die Vielseitigkeit des Junior Art Director-Profils in all seinen Facetten zu erkunden. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Innovation, Ästhetik und strategischer Planung, und gestalten Sie Ihre berufliche Zukunft mit einem Schlüssel zur dynamischen Branche des visuellen Designs.- Erfahrung im Design von Websites- Programmierung (HTML, CSS, JavaScript)- Vermarktung von Websites- Benutzerfreundliche Oberflächenentwicklung- Kenntnisse in Adobe Creative Suite (Illustrator, Photoshop, InDesign)- Erstellung und Bearbeitung von Logos, Websites und visuellen Elementen- Layoutaufbau, Schriftästhetik, Typografie für digitale und gedruckte Werbemedien- Druckvorstufe und Interaktion- Videobearbeitungstechniken- 3D-Modellierung und Animationstechniken- Anwendung von Audio-/Videostudio-Softwarepaketen- Optimale Nutzung verschiedener Medientypen auf verschiedenen Plattformen- Verwaltung des Entwicklungsprozesses- Kommunikation mit Kunden und Teamüberwachung- Zeitgerechte und qualitativ hochwertige Projektabschlüsse- Layoutaufbau, Entwicklung und Relaunch von Logos und Signets- Schriftästhetik, intensive Typografie- Druckvorstufe und Interaktion- Planung und Entwicklung informationstechnischer Lösungen- Frontend- und grundlegende Backend-Programmierung- Implementierung und Aktualisierung von Datenbankinhalten- Grundlagen des Prozess- und Projektmanagements- Teamführung- Marketing und Präsentationstechniken- Konflikt- und Stressmanagement- Kundenbetreuung und betriebswirtschaftliche Zusammenhänge- Internationale Konversation- Geschäftlicher Schriftverkehr- Präsentationen und interkulturelle Kommunikation- Intensives Training in Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, QuarkXPress- Kenntnisse in HTML/CSS3, JavaScript, PHP, MySQL, HTML5 für Internetprogrammierung- Gedruckte und digitale Medien- Corporate Designs- Digitale Portfolios- Analoge und interaktive Werbemedien- Zeitschriften- und Zeitungsgestaltung- Verpackungs- und Produktdesign- Komplexe Werbemedien für Unternehmen und Informationssysteme