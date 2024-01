Start in eine erfolgreiche Zukunft: Intensive Weiterbildung 'Englisch für den Beruf' ab 11. März 2024!

Die FiGD Akademie GmbH startet ihre Weiterbildung am 11. März 2024, die eine eingehende Beschäftigung mit dem Thema " Englisch für den Beruf " ermöglicht. Der dreimonatige Kurs findet im Schulungscenter am Berliner S-Bahnhof Landsberger Allee statt und richtet sich an Berufstätige sowie Arbeitssuchende, die ihre Englischkenntnisse im beruflichen Kontext intensivieren wollen.Die Weiterbildung umfasst ein breites Spektrum von Englischkenntnissen, von Level A1 bis C2. Dabei wird besonderer Wert auf praxisnahe Anwendungen im Geschäftsumfeld gelegt. Die Inhalte des Kurses reichen von spezialisierten Ausdrücken über effektive Kommunikation bis zur Vertiefung von Grammatik und Vokabular. Darüber hinaus beinhaltet der Kurs auch Konversations- und Verhandlungstraining, um die sprachlichen Fertigkeiten der Teilnehmer weiterzuentwickeln.Ein besonderes Highlight dieser Weiterbildung ist die Vorbereitung auf die international anerkannte TOEIC-Prüfung . Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihre Englischkenntnisse durch diese Prüfung offiziell zertifizieren zu lassen. Die TOEIC-Prüfung , die speziell auf berufliche Situationen ausgerichtet ist, gilt als Maßstab für die Englischkompetenz und wird von vielen Unternehmen, Universitäten und Business Schools weltweit geschätzt.Die Schulung bietet nicht nur eine fundierte Auseinandersetzung mit der englischen Sprache, sondern bereitet die Teilnehmer auch praxisnah auf den beruflichen Alltag vor.Der Präsenzunterricht erfolgt in kleinen Gruppen von 3 bis maximal 10 Personen, um einen effektiven Lernprozess zu gewährleisten. Die Förderung über einen Bildungsgutschein erstreckt sich über 3,1 Monate und ermöglicht eine gezielte Unterstützung der Teilnehmer.Ein weiterer Anreiz für die Teilnahme an dieser Weiterbildung ist die Möglichkeit für Teilnehmer ohne Berufsabschluss, einen Bürgergeldbonus von 75 Euro pro Monat zu erhalten. Dieser Bonus wird von der Bundesagentur für Arbeit gewährt und gilt bei einer Mindestdauer der Weiterbildung von 8 Wochen.Interessierte können sich telefonisch unter 030 42020910 für die Weiterbildung anmelden oder auf der offiziellen Website der FiGD Akademie GmbH weitere Informationen erhalten: https://www.figd-akademie.de/weiterbildung-berlin/englisch.html