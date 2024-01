Start der 100 % geförderten Weiterbildung zur "Assistenz für Finanz- und Lohnbuchhaltung" mit Fokus auf Rechnungswesen und Kalkulation

Ab dem 11. März 2024 beginnt die FiGD Akademie GmbH mit einer vollständig geförderten Weiterbildung zur " Assistenz für Finanz- und Lohnbuchhaltung ". Diese praxisnahe Fortbildung ist speziell für angehende Fachkräfte konzipiert. Die finanzielle Unterstützung erfolgt durch einen Bildungsgutschein (BGS) und deckt umfassende Schulungsinhalte ab, die für eine erfolgreiche Assistenz im Finanz- und Lohnbuchhaltungsbereich von entscheidender Bedeutung sind.Interessierte erwerben vertiefte Kenntnisse in Buchführungsgrundlagen wie Kontenführung, Bilanzierung und der Erstellung von Gewinn- und Verlustrechnungen. Die Lohn- und Gehaltsabrechnungsschulung geht über die rein technische Abwicklung hinaus und vermittelt rechtliche Aspekte wie Sozialversicherungs- und Steueranforderungen.Praktische Anwendungen von Buchführungssoftware, insbesondere mit DATEV , stehen im Fokus, um den Teilnehmern eine realitätsnahe Erfahrung im Umgang mit modernen Tools zur Verwaltung von Finanztransaktionen und zur Erstellung von Berichten zu ermöglichen. Beispiele für intensives DATEV-Training sind die Nutzung von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen, die Erstellung von Lohn- und Gehaltsabrechnungen mit DATEV LODAS, sowie die Anwendung von DATEV Unternehmen online für die elektronische Belegverwaltung. Die Vertiefung in das Rechnungswesen umfasst dabei Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung sowie die Analyse und Buchung von Geschäftstransaktionen.Steuerrechtliche Grundlagen werden ebenfalls vermittelt, um sicherzustellen, dass die Teilnehmer die steuerlichen Aspekte der Buchführung verstehen und entsprechende gesetzliche Anforderungen erfüllen können. Darüber hinaus werden arbeitsrechtliche Aspekte im Kontext der Lohnbuchhaltung behandelt, um sicherzustellen, dass alle relevanten rechtlichen Bestimmungen zu Sozialabgaben und Abzügen eingehalten werden.Die Weiterbildung legt besonderen Wert auf Compliance und vermittelt ein umfassendes Verständnis für die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und Richtlinien im Bereich Finanz- und Lohnbuchhaltung. Teilnehmer lernen, aussagekräftige Finanzberichte und Lohnstatistiken zu erstellen, um das Management bei der Entscheidungsfindung und strategischen Planung zu unterstützen.Ein bedeutender Aspekt der Schulung ist auch die Entwicklung von Soft Skills, einschließlich organisatorischer Fähigkeiten und zwischenmenschlicher Kompetenzen. Dies befähigt die Teilnehmer, effektiv im Team zu arbeiten, Aufgaben zu koordinieren, Prioritäten zu setzen und zeitliche Herausforderungen zu bewältigen.Die Präsenzunterrichte finden im Schulungscenter am Berliner S-Bahnhof Landsberger Allee in kleinen Gruppen (3 bis max. 10 Personen) statt und erstrecken sich über einen Zeitraum von 6 Monaten. Die Weiterbildung wird durch einen Bildungsgutschein gefördert.Hinweis: "Bei Weiterbildungen, die nicht auf einen Berufsabschluss abzielen, erhalten Sie einen Bürgergeldbonus, wenn die Weiterbildung mindestens 8 Wochen dauert. Dieser beträgt 75 Euro pro Monat." ( Quelle: Bundesagentur für Arbeit Interessenten können sich unter der Telefonnummer 030 42020910 oder per E-Mail an info@figd-akademie.de für weitere Informationen und zur Anmeldung melden. Weitere Details sind auf der Website der FiGD Akademie GmbH verfügbar: https://www.figd-akademie.de