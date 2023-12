Python-Weiterbildung mit AVGS-Förderung: Von Grundlagen bis zur künstlichen Intelligenz bei der FiGD Akademie GmbH

Die FiGD Akademie GmbH bietet eine Weiterbildungsmöglichkeit in der Programmiersprache Python an, die durch einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) gefördert wird. Diese hochqualitative Schulung wird in einem virtuellen Klassenzimmer durchgeführt, was den Teilnehmern die Möglichkeit gibt, ihre Python-Kenntnisse von Grund auf zu vertiefen. Diese innovative Schulung ist nicht nur darauf ausgerichtet, den Teilnehmern die Fähigkeiten in Python beizubringen, sondern sie auch mit einem breiten Spektrum an Wissen und Praxiserfahrung auszustatten, das von den grundlegenden Programmierkonzepten bis zu fortgeschrittenen Anwendungen wie künstlicher Intelligenz reicht. Python hat sich als eine der gefragtesten Programmiersprachen in der heutigen digitalen Welt etabliert. Die Schulung bietet nicht nur eine umfassende Einführung in Python , sondern behandelt auch verschiedene Aspekte, darunter Grundlagen der Programmierung, Datenanalyse, -visualisierung, bis hin zu fortgeschrittenen Themen wie Machine Learning und künstlicher Intelligenz. Die Vielseitigkeit von Python erstreckt sich über zahlreiche Branchen, von Automatisierung bis zur Softwareentwicklung Einführung in Programmierkonzepte wie Variablen, Datentypen und Kontrollstrukturen.Vermittlung der Syntax und Semantik der Python-Programmiersprache sowie die effektive Nutzung von Entwicklungsumgebungen.Erlernen von Listen, Tupeln, Dictionaries und Sets, sowie die Manipulation von Zeichenketten.Erstellung und Verwendung von Funktionen, Umgang mit Parametern und Rückgabewerten.Meisterung von Verzweigungsanweisungen und Schleifen.Öffnen, Lesen und Schreiben von Dateien in Python.Einführung in die OOP-Prinzipien, Klassen, Vererbung und Polymorphismus.Verwendung von Bibliotheken für Datenanalyse und -visualisierung.Einführung in Machine Learning und die Anwendung von AI-Tools.Methoden zur Fehlerbehebung und effektives Schreiben von Tests.Richtlinien für sauberen und wartbaren Python-Code.Praktische Projekte zur Anwendung des erworbenen Wissens in realen Szenarien.Diese umfassende Schulung bietet eine herausragende Gelegenheit, Python von den Grundlagen bis zu fortgeschrittenen Konzepten zu erlernen und ein breites Spektrum an Fähigkeiten in dieser äußerst gefragten Programmiersprache zu entwickeln.Die Weiterbildung wird durch einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) gefördert. Der Kurs bietet flexible Starttermine, um den individuellen Bedürfnissen der Teilnehmer gerecht zu werden.Für detaillierte Informationen und zur Anmeldung besuchen Sie bitte die offizielle Website der FiGD Akademie GmbH.