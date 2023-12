Neues Weiterbildungsangebot "Visual Artist - 3D Specialist" startet am 11. März 2024 mit BGS-Förderung

Neues Weiterbildungsangebot "Visual Artist - 3D Specialist" startet am 11. März 2024Die FiGD Akademie GmbH startet am 11. März 2024 ihre wegweisende Weiterbildung " Visual Artist - 3D Specialist ", welche durch den Bildungsgutschein (BGS) der Bundesagentur für Arbeit gefördert wird. Dieser Lehrgang ermöglicht eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit der Konzeption, Modellierung und Animation von 3D-Objekten und -Szenen und ist Teil des breiten Bildungsangebots der FiGD Akademie GmbH, welches Grafikdesign und Prozess- und Projektmanagement umfasst.Die Grafikdesign-Weiterbildung vermittelt umfassende Kenntnisse in der visuellen Medienproduktion. Von der Entwicklung von Logos über die Ästhetik von Schrift bis hin zur Erstellung von Print- und digitalen Medienprojekten erlernen die Teilnehmenden vielfältige Fähigkeiten. Die Anwendung von Software wie Photoshop und InDesign steht im Fokus, und der flexible Zeitrahmen ermöglicht es, kundenorientierte Projekte erfolgreich zu managen und hochwertige visuelle Produkte zu erstellen.In der Weiterbildung "Prozess- und Projektmanagement" erwerben die Teilnehmenden umfassende Kenntnisse in der Planung und Koordination von Projekten. Neben den Grundlagen des Projektmanagements umfasst der Kurs Rhetorik, Verhandlungstechniken, Zeit- und Selbstmanagement sowie betriebswirtschaftliche Zusammenhänge. Diese kombinierten Fähigkeiten befähigen die Teilnehmenden, Projekte effizient zu organisieren und zum Unternehmenserfolg beizutragen.Die Weiterbildung im "3D-Modeling und 3D-Zeichnen" vertieft die Fähigkeiten in der 3D-Szenengestaltung. Mit Fokus auf Blender erlernen die Teilnehmenden die Modellierung von Objekten, Hintergründen und Texturen. Die Schulung umfasst auch Storyboard-Erstellung, Licht- und Schattenanwendung sowie Charakter- und Objektgestaltung. Diese Fähigkeiten finden Anwendung in der Präsentation komplexer Produktionsprozesse und stärken die Kreativität und Innovationskraft der Teilnehmenden. Die Weiterbildung eröffnet neue Karrierechancen und verbessert die beruflichen Perspektiven im Bereich 3D-Modeling und Design.Die FiGD Akademie GmbH bietet Präsenzunterricht in kleinen Gruppen (3 bis max. 10 Personen) ihrem Schulungscenter in der Storkower Straße 158 in 10407 Berlin an. Die Weiterbildung erstreckt sich über einen Zeitraum von 12 Monaten."Bei Weiterbildungen, die nicht auf einen Berufsabschluss abzielen, erhalten Sie einen Bürgergeldbonus, wenn die Weiterbildung mindestens 8 Wochen dauert. Dieser beträgt 75 Euro pro Monat." (Quelle: Bundesagentur für Arbeit)