Neue Weiterbildung "Immobilien - Konzeption und Vermarktung" in der FiGD Akademie GmbH: Jetzt mit BGS-Förderung!

Marketing & Vertrieb als Schlüsselfaktoren

Maklerbüros als zentrale Anlaufstellen

Bedeutung von Marktpräsenz und maßgeschneiderten Finanzierungslösungen

Erfolgsfaktoren für die Immobilienverwaltung

Spezialisierte Beratung und gezieltes Marketing in der Wohnungswirtschaft

Investition in Marketing & Vertrieb in einem wettbewerbsintensiven Markt

Grundlagen der Immobilienwirtschaft, Immobilienentwicklung, -finanzierung, -marketing, -vertrieb und -bewertung

Rechtliche Aspekte, Nachhaltigkeit, Umweltaspekte sowie Trends und Innovationen in der Branche

Die FiGD Akademie GmbH bietet ab dem 11. März 2024 eine Weiterbildung im Bereich " Immobilien - Konzeption und Vermarktung " an. Diese Fortbildung richtet sich an Fachkräfte und Interessierte, die ihr Wissen und ihre Fähigkeiten im Immobilienbereich erweitern möchten.Die Weiterbildung deckt wesentliche Themen ab, darunter:Die Weiterbildung findet im Schulungscenter am Berliner S-Bahnhof Landsberger Allee statt und wird in kleinen Gruppen mit maximal 10 Personen durchgeführt. Finanzielle Unterstützung durch einen Bildungsgutschein (BGS) ist möglich. Teilnehmer:innen, die an Weiterbildungen ohne Berufsabschluss teilnehmen, erhalten zusätzlich einen Bürgergeldbonus von 75 Euro pro Monat, sofern die Weiterbildung mindestens 8 Wochen dauert ( Quelle: Bundesagentur für Arbeit ).Interessenten können sich jetzt für die Weiterbildung anmelden und weitere Informationen unter der Telefonnummer 030 42020910 oder per E-Mail an info@figd-akademie.de erhalten. Weitere Details sind auch auf der Website der FiGD Akademie GmbH unter https://www.figd-akademie.de verfügbar.