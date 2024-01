Neue Perspektiven für Kreative: Junior Art Director Weiterbildung bei der FiGD Akademie GmbH

Die FiGD Akademie GmbH, eine erfahrene Bildungseinrichtung im Bereich Grafikdesign und kreative Technologien, startet am 11. März 2024 wieder die Weiterbildung zum "J unior Art Director ". Die Schulung findet im Schulungscenter in der Storkower Straße 158 in 10407 Berlin statt und bietet angehenden Kreativen eine praxisnahe Ausbildung.Die 12-monatige Weiterbildung zielt darauf ab, angehenden Junior Art Directors nicht nur eine technische Basis zu vermitteln, sondern auch ihre kreativen Potenziale zu entfalten. Der Lehrplan deckt verschiedene Schlüsselbereiche ab, darunter Farbtheorie Layout und Komposition , Adobe-Software-Anwendungen, Brainstorming-Techniken, Designthinking, Markenstrategie, Kommunikation im Kreativteam, Zeitmanagement, Projektplanung, Digitales Design, Präsentations- und Feedback-Management.Teilnehmer vertiefen ihre Kenntnisse in der Psychologie der Farben, setzen sich mit der Geschichte der Typografie auseinander und lernen kreative Anordnungen von Elementen. Die Schulung umfasst die Anwendung von Adobe Photoshop Illustrator und InDesign sowie Brainstorming-Techniken wie Moodboarding und Visual Storytelling. Designthinking-Methoden, SWOT-Analysen, und Style Guides für Markenstrategie werden intensiv behandelt.Die Weiterbildung legt einen Fokus auf Kommunikation im Kreativteam, Rollen und Verantwortlichkeiten, Zeitmanagement, Projektplanung, Digitales Design mit responsivem Design, interaktiven Technologien und aktuellen Trends. Präsentations- und Feedback-Management werden ebenso intensiv behandelt wie praktische Anwendungen in Realprojekten, Kundenprojekten, Kampagnenentwicklung und internationaler Zusammenarbeit. Fallstudien analysieren nicht nur erfolgreiche Designs, sondern vertiefen sich auch in Fehleranalysen zur Identifizierung von Lernmöglichkeiten.Interessenten können sich unter der Telefonnummer 030 42020910 oder per E-Mail an info@figd-akademie.de für weitere Informationen und zur Anmeldung melden. Weitere Details sind auf der Website der FiGD Akademie GmbH verfügbar: https://www.figd-akademie.de/weiterbildung-berlin/junior-art-director.html Hinweis: Bei Weiterbildungen, die nicht auf einen Berufsabschluss abzielen, erhalten Teilnehmer einen Bürgergeldbonus von 75 Euro pro Monat, wenn die Weiterbildung mindestens 8 Wochen dauert ( Quelle: Bundesagentur für Arbeit ).