Mit Bildungsgutschein zum Erfolg: Weiterbildung im CAD & Design-Bereich

Die FiGD Akademie GmbH startet eine aufregende Bildungsinitiative – die " Projektmanager CAD & Design "-Weiterbildung. Zu 100 % wird die Schulung durch den Bildungsgutschein der Bundesagentur für Arbeit gefördert. Sie bietet eine umfassende Qualifikation, die die Bereiche Grafikdesign, CAD (Computer Aided Design) und Management miteinander verbindet.Die Schulung vermittelt grundlegende Kenntnisse in visueller Medienproduktion, von der Konzeption bis zur praktischen Umsetzung in Projekten. Der Fokus liegt auf praxisnahem Lernen, um nicht nur Theorie, sondern auch direkte Anwendung zu fördern.Der CAD-Bereich konzentriert sich auf technische Zeichnung, Raumdarstellung und effiziente Nutzung führender CAD-Software. Neben Grundlagen werden fortgeschrittene Techniken in 3D-Modellierung vermittelt, inklusive Automatisierung durch Makros.Kernstück der Schulung ist das Prozess- und Projektmanagement. Teilnehmer entwickeln Fähigkeiten in Rhetorik, Verhandlungsführung, Marketing, Zeit- und Selbstmanagement. Die Schulung umfasst auch Personal- und Teamführung, Kundenbetreuung sowie Qualitätsmanagement.Die Weiterbildung erstreckt sich über 12 Monate und bietet nicht nur Fachkenntnisse, sondern auch einen Blick auf die sich wandelnde Arbeitswelt. Absolventen sind optimal vorbereitet für Grafikdesign, technische Zeichnung und erfolgreiches Projektmanagement.Interessierte sind eingeladen, sich persönlich zu informieren:FiGD Akademie GmbHStorkower Straße 15810407 BerlinTelefon: 030 42020910Website: https://www.figd-akademie.de E-Mail: info@figd-akademie.de Investieren Sie in Ihre berufliche Zukunft – werden Sie Experte im Grafikdesign, beherrschen Sie CAD-Techniken und meistern Sie erfolgreiches Projektmanagement. Die FiGD Akademie GmbH begleitet Sie auf Ihrem Weg zum Erfolg.