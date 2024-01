Medienassistenz: Praxisnahe Qualifizierung in Grafikdesign, Büromanagement und Projektmanagement

Die FiGD Akademie GmbH bietet ab 11. März 2024 eine herausragende Fortbildungsmöglichkeit zur " Medienassistenz " in den Räumlichkeiten der Storkower Straße 158 in 10407 Berlin an. Diese praxisorientierte Qualifizierung deckt umfassend Grafikdesign, Büromanagement, Projektmanagement und Business-Englisch ab. Die Weiterbildung hebt die essenzielle Bedeutung kontinuierlichen Lernens in der heutigen digitalen Ära hervor, indem sie sowohl theoretische Grundlagen als auch praxisnahe Anwendungen von der Konzeption bis zur Umsetzung vermittelt.In der Grafikdesign-Weiterbildung erwerben Teilnehmer nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch praktische Expertise in der Planung, Koordination und Umsetzung gedruckter und digitaler Medien. Ein intensives Training im Umgang mit Grafikdesign-Software wie Adobe Photoshop, InDesign, Acrobat und CorelDRAW rundet diesen Baustein ab. Der Office-Management-Teil richtet sich an Büroprofis und vermittelt nicht nur grundlegende Funktionen von Microsoft Word und Excel, sondern auch fortgeschrittene Techniken sowie praxisnahe Lösungen für den Büroalltag und die Erstellung einer professionellen Bewerbungsmappe.Der Unterricht im Bereich " Prozess- und Projektmanagement " ist optimal für angehende Projektmanager ausgelegt. Hier werden von der Planung bis zur Budgetierung alle relevanten Aspekte behandelt, wobei ein besonderer Fokus auf Schlüsselkompetenzen wie Rhetorik, Verhandlungstechniken und Zeitmanagement liegt. Die erworbenen Fähigkeiten ermöglichen eine effiziente Organisation von Projekten und tragen zu einer erfolgreichen Unternehmensführung bei. Ein weiterer zentraler Bestandteil ist die Business-Englisch-Weiterbildung , speziell ausgerichtet auf die Verbesserung von Englischkenntnissen im beruflichen Kontext. Neben Grammatikgrundlagen werden Kommunikationsfähigkeiten für internationale Konversation, Telefonate, Meetings und Geschäftskorrespondenz intensiv geschult. Die Vorbereitung auf anerkannte Englischzertifikate wie TOEIC oder TOEFL eröffnet zusätzliche Karrierechancen.Der Präsenzunterricht findet im Schulungscenter am Berliner S-Bahnhof Landsberger Allee statt, in kleinen Gruppen von 3 bis maximal 10 Personen. Durch einen Bildungsgutschein ist eine Förderung über 12 Monate möglich. Interessanterweise erhalten Teilnehmer bei Weiterbildungen, die nicht auf einen Berufsabschluss abzielen, einen Bürgergeldbonus von 75 Euro pro Monat, wie von der Bundesagentur für Arbeit bestätigt. Die FiGD Akademie GmbH verfolgt nicht nur das Ziel, relevante Fähigkeiten zu vermitteln, sondern auch eine Anpassung an die sich dynamisch verändernde Arbeitswelt zu ermöglichen. Investieren Sie in Ihre berufliche Weiterentwicklung und legen Sie den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere.Für weitere Informationen und Anmeldungen:- Webseite: https://www.figd-akademie.de - E-Mail: info@figd-akademie.de - Telefon: 030 42020910