Kreativität professionell umsetzen – mit der Weiterbildung Grafikdesign der FiGD Akademie

Ob digitale Medien, Printprodukte oder interaktive Anwendungen – Grafikdesign ist heute eine Schlüsselkompetenz in nahezu allen Branchen. Mit der Weiterbildung „Grafikdesign“ der FiGD Akademie eröffnen Sie sich den Zugang zu einem zukunftssicheren Berufsfeld, das Kreativität mit Struktur, Technik mit Ästhetik und Gestaltung mit Strategie verbindet. Der Kurs startet am 16. Juni 2025 in Vollzeit und ist über den Bildungsgutschein zu 100 % förderbar.In zwei modular aufgebauten Teilen lernen Sie innerhalb von drei Monaten, wie visuelle Konzepte entstehen, geplant, gestaltet und umgesetzt werden – praxisnah, arbeitsmarktorientiert und kompetent begleitet durch Fachdozenten. Die Weiterbildung richtet sich an kreative Köpfe mit guten PC-Kenntnissen und Interesse an professioneller Mediengestaltung. Der Unterricht findet ausschließlich vor Ort in Berlin statt – in kleinen Gruppen, mit persönlicher Betreuung und viel Raum für individuelle Projekte. Einen lebendigen Eindruck vermittelt das Bildarchiv Grafikdesign.Der erste Modulteil legt den Fokus auf typografische Gestaltung, visuelle Wahrnehmungspsychologie, Mikrotypografie sowie die professionelle Umsetzung mit Adobe InDesign und Photoshop. Sie erlernen, wie interaktive Kataloge, Präsentationen und Interface-Designs für verschiedene Ausgabegeräte entstehen. Zudem setzen Sie Projekte zur Entwicklung grafischer Benutzeroberflächen (GUI) um – beispielsweise für Web oder mobile Anwendungen. Der zweite Teil der Weiterbildung behandelt den Aufbau von Corporate Designs, Editorial Design, die Konzeption medialer Kommunikationssysteme und IT-gestützte Präsentationen.Ein weiteres zentrales Thema ist die Entwicklung von Medieninhalten mit Illustrator – darunter Infografiken, Layouts und Visualisierungen für Print und Digital. Auch 3D-Systeme, digitale Videoschnitttools sowie Animationen und Sounddesign werden behandelt. Der Einstieg in das 3D Design mit Förderung ist ebenfalls Bestandteil der Weiterbildung und bereitet auf weiterführende Spezialisierungen vor.Für alle, die sich auch im digitalen Marketing professionalisieren möchten, bietet die Weiterbildung erste Impulse zur Gestaltung von Social Media Grafiken und digitalem Storytelling – thematisch vertieft im Kursbereich Social Media Marketing.Die FiGD Akademie bietet Ihnen mit www.figd-akademie.de/... eine detaillierte Übersicht zur Weiterbildung „Grafikdesign“ – von Inhalten über Anforderungen bis zur Förderfähigkeit. Sie erhalten nach erfolgreichem Abschluss ein institutseigenes Zertifikat sowie die Möglichkeit, eigene Projekte im Bewerbungsportfolio zu präsentieren – ein entscheidender Vorteil für Ihre Karriere in Agenturen, Verlagen, Start-ups oder Unternehmen mit eigener Designabteilung.Vereinbaren Sie rechtzeitig einen persönlichen Beratungstermin, um Ihre Chancen, Vorkenntnisse und Ziele individuell zu besprechen. Weitere Einblicke und Praxisbeispiele finden Sie im Bildarchiv Grafikdesign. Informieren Sie sich umfassend unter www.figd-akademie.de/... – Ihrem Weg in die kreative Berufswelt.