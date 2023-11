Jobcoaching mit Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein

FiGD Akademie GmbH

Herzlich willkommen bei der FiGD Akademie in Berlin! Wir bieten vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten für individuelle berufliche Entwicklung. Unsere zertifizierten Schulungen sind flexibel gestaltet, einschließlich Vollzeit- und berufsbegleitender Abendseminare. Finanzierungsmöglichkeiten wie Bildungsgutscheine und Vermittlungsgutscheine sind verfügbar.



Zusätzlich bieten wir spezielle Firmenschulungen im produktionsorientierten Sektor an. Unsere Schwerpunkte umfassen Webentwicklung, Grafikdesign, Projektmanagement, Programmierung, Linux-Administration und mehr. Als DATEV-Bildungspartner vertiefen Sie Ihr Wissen im Rechnungswesen.



Die FiGD Akademie ist ein ETS Authorised Test Center und bietet TOEIC- und WiDaF-Prüfungen an. Diese Zertifikate verbessern Ihre Karrierechancen im internationalen und deutschsprachigen Raum.



Unsere praxisnahen Schulungen in kleinen Gruppen ermöglichen es Ihnen, Ihre beruflichen Ziele zu erreichen. Wir bieten flexible Fortbildungsmöglichkeiten, darunter Präsenzunterricht und virtuelles Klassenzimmer. Unser Jobcoaching unterstützt Bewerbungsprozesse und Existenzgründungen.



Unser erfahrenes Team steht Ihnen zur individuellen Beratung zur Verfügung. Starten Sie Ihre Fortbildung mit der FiGD Akademie und investieren Sie in Ihre berufliche Weiterentwicklung.

