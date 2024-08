Internet-Programmierung: Webentwicklung mit HTML5, JavaScript, PHP, MySQL, dynamische Inhalte

Die Weiterbildung zur Internet-Programmierung startet am 26. August 2024 und bietet umfassende Schulungen in den Kerntechnologien, die für die moderne Webentwicklung unerlässlich sind. Teilnehmer lernen, Webseiten zu erstellen, zu gestalten und dynamische Inhalte zu integrieren, wobei sie praxisorientiertes Wissen in HTML5, CSS, JavaScript, PHP und MySQL erwerben.: Die Teilnehmer beginnen mit den Grundlagen der Hypertext Markup Language (HTML) und den Cascading Style Sheets (CSS). HTML ist das Rückgrat jeder Webseite und sorgt für die Strukturierung der Inhalte, während CSS für das Design und die visuelle Gestaltung zuständig ist. Diese beiden Technologien bilden die Basis für eine ansprechende und benutzerfreundliche Webpräsenz.: Die Schulung startet mit der Erstellung eines grundlegenden HTML-Dokuments, das essentielle Elemente wie Titel, Überschriften, Absätze und Listen umfasst. Diese Struktur bildet das Fundament für jede weitere Entwicklung.: Vertiefende Kenntnisse in CSS ermöglichen es den Teilnehmern, das Aussehen und Layout ihrer Webseiten anzupassen. Sie lernen, wie sie Farben, Schriftarten, Abstände und Hintergrundbilder effektiv einsetzen können, um ein professionelles und ansprechendes Design zu realisieren.: Die Teilnehmer erfahren, wie sie ihre Webseiten interaktiv und visuell ansprechend gestalten können, indem sie Links zu anderen Seiten, Bilder und Multimedia-Elemente einbinden. Durch die Integration von Animationen gewinnen die Seiten an Dynamik und Benutzerfreundlichkeit.: Ein zentraler Grundsatz der modernen Webentwicklung ist die Trennung von Struktur (HTML) und Gestaltung (CSS). Diese Methode erleichtert die Wartung und Aktualisierung von Webseiten, da Designänderungen vorgenommen werden können, ohne den Inhalt neu zu schreiben.: Die Bedeutung von Meta-Tags für Suchmaschinenoptimierung (SEO) und die mobile Zugänglichkeit wird ausführlich behandelt. Teilnehmer lernen, wie sie Meta-Tags effektiv einsetzen können, um die Sichtbarkeit ihrer Webseiten zu verbessern und eine optimale Darstellung auf verschiedenen Geräten sicherzustellen.: Vertiefte CSS-Kenntnisse ermöglichen es den Teilnehmern, Texte stilistisch zu gestalten und spezielle Zeichen und Symbole einzufügen, um ihre Inhalte hervorzuheben und zu individualisieren.: Die Schulung bietet einen Überblick über verschiedene Möglichkeiten, Webseiten online zu veröffentlichen. Dies umfasst die Auswahl geeigneter Webspace-Anbieter und die Nutzung von Content Management Systemen (CMS) wie WordPress, um Webseiten effizient zu verwalten und zu aktualisieren.: Ein besonderes Highlight der Weiterbildung ist die praxisorientierte Umsetzung des Erlernten. Die Teilnehmer werden Schritt für Schritt durch die Erstellung einer eigenen Webseite geführt, wobei sie ihre neu erworbenen Kenntnisse direkt anwenden und praktische Erfahrungen in der Webentwicklung sammeln.Die Weiterbildung zur Internet-Programmierung richtet sich an alle, die eine fundierte Ausbildung in der Webentwicklung suchen. Durch die Kombination aus theoretischem Wissen und praktischen Übungen erwerben die Teilnehmer umfassende Fähigkeiten, die sie direkt in der Praxis anwenden können.Erfahren Sie mehr über unsere Weiterbildungen auf unserer Website www.figd-akademie.de oder kontaktieren Sie uns per E-Mail unter info@figd-akademie.de bzw. telefonisch unter 030 42020910.