Die FiGD Akademie GmbH bietet erneut eine intensive Weiterbildung im Bereich Webentwicklung an, die am 17. Juni 2024 startet und sich über einen Zeitraum von etwa 3 Monaten erstreckt. Diese Weiterbildung richtet sich an alle, die ihre Fähigkeiten in der Webentwicklung ausbauen und ihr Fachwissen vertiefen möchten.Unser Programm ist sorgfältig strukturiert und konzentriert sich auf eine Vielzahl von fachlichen Inhalten, um Ihnen ein umfassendes Verständnis und praktische Fähigkeiten in der Webentwicklung zu vermitteln:In diesem Teil des Kurses werden Sie ein solides Verständnis der Grundkonzepte des Internets und seiner Protokolle erlangen. Sie werden nicht nur die Funktionsweise des Internets verstehen, sondern auch die Client-Server-Architektur im Detail kennenlernen. Darüber hinaus werden Sie eine eingehende Einführung in URLs, Domains und DNS erhalten, um das grundlegende Konstrukt des Webadressierungssystems zu verstehen. Die Erstellung semantisch strukturierter HTML-Webseiten wird ebenfalls behandelt, wobei der Schwerpunkt auf bewährten Praktiken und aktuellen Standards liegt. Durch praktische Übungen werden Sie lernen, wie Sie HTML effektiv einsetzen, um klare und gut strukturierte Webinhalte zu erstellen.Im nächsten Abschnitt des Kurses werden Sie sich intensiv mit CSS und visuellem Design befassen. Sie werden lernen, wie Sie CSS verwenden, um das Layout Ihrer Webseiten zu gestalten, Farben und Schriftarten auszuwählen und ansprechende Animationen hinzuzufügen. Dabei werden fortgeschrittene CSS-Konzepte wie Selektoren, Kaskadierung und Spezifität eingeführt, um Ihnen die volle Kontrolle über das Erscheinungsbild Ihrer Websites zu geben. Darüber hinaus werden Sie verschiedene Tools und Techniken kennenlernen, um die Kompatibilität mit verschiedenen Browsern sicherzustellen und responsive Designs zu erstellen, die sich an verschiedene Bildschirmgrößen anpassen.Der dritte Teil des Kurses wird sich auf JavaScript und die Entwicklung interaktiver Webseiten konzentrieren. Sie werden die Grundlagen der JavaScript-Programmierung erlernen und lernen, wie Sie JavaScript verwenden, um interaktive Funktionen wie Formularvalidierung, Dropdown-Menüs und Bildergalerien zu implementieren. Darüber hinaus werden fortgeschrittene JavaScript-Konzepte wie Objektorientierung und Asynchronität behandelt, um Ihnen zu helfen, komplexe Webanwendungen zu erstellen. Sie werden auch in die Verwendung von JavaScript-Bibliotheken und Frameworks wie jQuery, React und Angular eingeführt, um Ihre Entwicklungseffizienz zu steigern und moderne Webanwendungen zu erstellen.Der vierte und letzte Teil des Kurses wird sich auf die serverseitige Entwicklung und die Integration von Datenbanken konzentrieren. Sie werden lernen, wie Sie serverseitige Skripte mit Technologien wie Node.js, PHP oder Python erstellen und ausführen. Darüber hinaus werden Sie in die Verwendung von Datenbanken eingeführt, um Daten persistent zu speichern und abzurufen, wobei sowohl SQL- als auch NoSQL-Datenbanken behandelt werden. Die Implementierung von RESTful APIs zur Kommunikation zwischen Frontend und Backend wird ebenfalls behandelt, um Ihnen zu helfen, moderne und skalierbare Webanwendungen zu entwickeln.Insgesamt bietet Ihnen dieser Kurs eine umfassende Ausbildung in der Webentwicklung , die Ihnen die erforderlichen Fähigkeiten vermittelt, um erfolgreich in diesem dynamischen und schnelllebigen Bereich zu arbeiten. Diese Weiterbildung kann durch einen Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit und Jobcenter finanziert werden. Arbeitsuchende, die die Voraussetzungen erfüllen, haben die Möglichkeit, die Kosten für den Kurs über den Bildungsgutschein abzudecken. Weitere Informationen zur Beantragung und Nutzung des Bildungsgutscheins erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Agentur für Arbeit und Jobcenter oder vereinbaren Sie einen kostenlosen Beratungstermin in der FiGD Akademie GmbH Weitere Kurse mit Bildungsgutschein für Programmierkurse finden Sie auf Kursnet Die Anmeldung für diese spannende Weiterbildung ist ab sofort möglich! Besuchen Sie unsere Website www.figd-akademie.de oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter 030 42020910 für weitere Informationen.