IT-Systeme verstehen, administrieren und gestalten – mit LINUX zum beruflichen Neustart

In einer Arbeitswelt, die zunehmend von digitalen Prozessen, Automatisierung und IT-Sicherheit geprägt ist, sind qualifizierte Systemadministratoren und Programmierer mit LINUX-Kenntnissen gefragter denn je. Die FiGD Akademie bietet Ihnen mit der Weiterbildung „LINUX für Programmierer“ eine fundierte, praxisorientierte und umfassend förderbare Qualifikation, die Sie gezielt auf eine Tätigkeit im IT-Umfeld vorbereitet – sei es als Web Developer, IT-Manager, CMS-Entwickler oder Full Stack Developer. Der Einstieg ist möglich ab dem 16. Juni 2025 – mit Bildungsgutschein zu 100 % finanzierbar über alle Kostenträger.Innerhalb von rund drei Monaten erwerben Sie strukturiertes Fachwissen zur LINUX-Administration – mit besonderem Fokus auf Netzwerke, Shell-Kommandos, Benutzerverwaltung und sicherheitsrelevante Konfigurationen. Die Inhalte orientieren sich an den Anforderungen der LPIC-101-Zertifizierung und bereiten praxisnah auf die Prüfung vor. Dabei profitieren Sie von täglichem Präsenzunterricht in Vollzeit durch erfahrene Fachdozent*innen, die auch in Projektphasen beratend zur Seite stehen. Der Unterricht erfolgt ausschließlich vor Ort – in professioneller Lernumgebung und mit persönlicher Begleitung.Ein zentraler Bestandteil des Curriculums ist das Netzwerkmanagement unter LINUX. Hier lernen Sie, wie Sie bestehende Infrastrukturen analysieren, neue Systeme implementieren und die gesamte Client-Server-Architektur professionell verwalten. Vom Aufsetzen des Betriebssystems über die Benutzer- und Rechteverwaltung bis zur Konfiguration der grafischen Benutzeroberfläche und der Shell-Ebene: Sie erhalten ein umfassendes Kompetenzpaket, das Sie im Berufsalltag souverän einsetzen können. Weitere Informationen zu Inhalten, Lernzielen und Berufsperspektiven bietet auch die Seite zur Programmierung und Administration.Wer sich beruflich neu orientieren oder nach einer Pause wieder einsteigen möchte, profitiert von der Verknüpfung von Theorie und Praxis. So schaffen Sie eine solide Basis für neue Karrierewege in der IT – sei es in der Webentwicklung, Softwarepflege oder der technischen Projektbetreuung. Visuelle Eindrücke der Qualifizierungsangebote finden Sie im Bildarchiv Programmierung. Zusätzlich bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich in einem persönlichen Beratungsgespräch individuell über Ihre Einstiegsmöglichkeiten und Fördervoraussetzungen zu informieren.Die Weiterbildung „LINUX für Programmierer“ ist speziell auf aktuelle Marktanforderungen abgestimmt. Sie eignet sich ideal als Sprungbrett in agile Entwicklungsteams, DevOps-Umgebungen oder Systemadministration – vor allem auch in Verbindung mit Kompetenzen im Webdesign oder der Webentwicklung, wie sie beispielsweise im Beitrag zur Weiterbildung Webentwicklung erläutert werden. Auch die Förderung im Webdesign wird dort thematisiert – ein Bereich, in dem LINUX-Kenntnisse häufig gefragt sind.Sichern Sie sich rechtzeitig Ihren Platz im Kurs – alle Details finden Sie auf der Kursseite www.figd-akademie.de/... . Der Einstieg in die IT-Branche gelingt mit Fachwissen, Struktur und Begleitung – die FiGD Akademie ist Ihr Partner auf diesem Weg. Jetzt informieren, beraten lassen und beruflich neu starten – mit www.figd-akademie.de/...