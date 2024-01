Grafikdesign in der Digitalen Ära: Fortbildung mit Bürgergeldbonus bei der FiGD Akademie GmbH

Die FiGD Akademie GmbH startet erneut am am 11. März 2024 die Fortbildung im Bereich Grafikdesign . Die Förderung dieser Weiterbildung erfolgt durch einen Bildungsgutschein (BGS). In der heutigen dynamischen Ära der Digitalisierung spielt Grafikdesign eine zentrale Rolle in der visuellen Kommunikation, und kontinuierliche Weiterbildungen sind der Schlüssel, um mit den neuesten Trends Schritt zu halten.Die Fortbildung umfasst faszinierende Aspekte, darunter die Fusion von Medieninformatik und Grafikdesign , die erweiterte Fähigkeiten erfordert und neue Türen zu innovativen Technologien öffnet. Unsere Überzeugung ist, dass gezielte Präsenzweiterbildungen in Software, Webdesign, UX, Branding, Typografie und anderen Bereichen unerlässlich sind. Praxisnahe Lehrveranstaltungen bieten die Möglichkeit, erworbenes Wissen direkt anzuwenden und die Karrierechancen zu maximieren.Die FiGD Akademie GmbH betont die Bedeutung der Kombination von Grafikdesign und Webentwicklung , um umfassende Kontrolle über das Endprodukt zu erlangen. Dabei wird die Wichtigkeit des Programmierens von Websites als zentrale Fähigkeit hervorgehoben.Unsere Schulungen werden im Schulungscenter am Berliner S-Bahnhof Landsberger Allee durchgeführt und bieten eine ideale Lernumgebung in kleinen Gruppen (3 bis maximal 10 Personen). Teilnehmer von Weiterbildungen, die nicht auf einen Berufsabschluss abzielen, erhalten einen Bürgergeldbonus, sofern die Weiterbildung mindestens 8 Wochen dauert. Dieser Bonus beläuft sich auf 75 Euro pro Monat und wird von der Bundesagentur für Arbeit oder dem Jobcenter gewährt.Die Fortbildung erstreckt sich über 3,1 Monate und bietet eine umfassende Palette von Themen. Die Teilnehmer erlangen nicht nur vertiefte Kenntnisse im Grafikdesign , sondern auch praxisnahe Fertigkeiten, die sie direkt im Arbeitsumfeld anwenden können.Erfahren Sie mehr über die Vorzüge und Herausforderungen der Selbstständigkeit als Grafikdesigner in unseren Präsenzseminaren. Unsere Workshops erläutern nicht nur die Vor- und Nachteile, sondern bieten auch praktische Tipps für einen erfolgreichen Start als Freelancer.Interessierte können weitere Informationen und Informationsmaterial zu den Weiterbildungen unter https://www.figd-akademie.de anfordern oder direkt Kontakt aufnehmen: info@figd-akademie.de , 030 42020910.