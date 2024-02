Fortbildung "3D-Modellierung" mit BGS-Förderung startet am 11. März 2024 an der FiGD Akademie GmbH

Die FiGD Akademie GmbH erweitert ihr Weiterbildungsangebot um eine praxisnahe Fortbildung im Bereich " 3D-Modellierung und Animation ", die ab dem 11. März 2024 startet. Diese Fortbildung richtet sich an Interessierte, die ihr Know-how im Bereich der dreidimensionalen Gestaltung ausbauen und durch einen Bildungsgutschein (BGS) gefördert werden möchten.Die Teilnehmer werden in die grundlegenden Konzepte und Techniken des 3D Modelings eingeführt. Hierzu gehören verschiedene Modellierungstechniken wie Polygon-Modeling, NURBS und Sculpting.Ein Schwerpunkt liegt auf dem Erlernen des Umgangs mit der beliebten Open-Source-Software Blender. Die Teilnehmer werden in die Bedienung und Funktionen dieser Software eingeführt, um komplexe geometrische Formen und organische Oberflächen zu erstellen und zu animieren.Die Planung und Umsetzung visueller Geschichten stehen im Fokus dieser Lektionen. Die Teilnehmer lernen, wie sie durch das Verfassen von Drehbüchern und die Erstellung von Storyboards eine klare und ansprechende Handlung entwickeln können.Die Fortbildung behandelt ausführlich die verschiedenen Beleuchtungstechniken in der 3D-Modellierung . Von der Global Illumination über HDRI-Beleuchtung bis hin zum Ray Tracing werden realistische Lichteffekte erzeugt, um die visuelle Qualität der 3D-Szenen zu verbessern.Die Teilnehmer erweitern ihr Verständnis für Perspektiven und Kameratechniken, um ihre Animationen und Renderings lebendiger und authentischer zu gestalten. Unterschiedliche Blickwinkel und Kameraeinstellungen werden eingehend behandelt.Die Fortbildung vermittelt Techniken zum schnellen Skizzieren und Visualisieren von Ideen. Die Teilnehmer werden in die Kunst des Schnellzeichnens eingeführt, um ihre Konzepte schnell und effektiv zu kommunizieren.Praktische Übungen ermöglichen den Teilnehmern, ihre Fähigkeiten im Zeichnen, Modellieren, Bewegen und Animieren von 3D-Objekten in Blender zu verbessern.Ein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung überzeugender Charaktere und Objekte. Die Teilnehmer lernen, wie sie durch gezieltes Design und Animation lebendige und authentische Figuren und Objekte erschaffen können.Die Fortbildung umfasst auch die Erstellung von Landschaften, Mappings und Texturen für realistische Umgebungen. Verschiedene Techniken zur Modellierung und Gestaltung von Landschaften werden vorgestellt und praktisch umgesetzt.Von der Planung bis zur Fertigstellung einer 3D-Sequenz werden alle Schritte ausführlich behandelt. Die Teilnehmer lernen, wie sie eine umfassende und ansprechende visuelle Geschichte entwickeln und umsetzen können.Die Fortbildung bietet Raum für individuelle Betreuung und Unterstützung. Die Teilnehmer erhalten gezieltes Feedback und Hilfestellung bei der Umsetzung ihrer Projekte.Ein wichtiger Bestandteil der Fortbildung ist die Einführung in verschiedene Rendering-Techniken und -Prozesse. Die Teilnehmer lernen, wie sie hochwertige Bilder und Animationen erzeugen können, um ihre 3D-Projekte zum Leben zu erwecken.Zusätzlich zur 3D-Modellierung und Animation erhalten die Teilnehmer eine Einführung in das Programm After Effects, um Grundlagen der Animation und visuellen Effekte zu erlernen.Die Fortbildung wird in Präsenzunterricht im Schulungscenter am Berliner S-Bahnhof Landsberger Allee durchgeführt. Die Kursgruppen sind klein gehalten, um eine intensive Betreuung zu gewährleisten und einen optimalen Lernerfolg zu ermöglichen. Die Teilnehmer erhalten einen Bürgergeldbonus von 75 Euro pro Monat, da die Fortbildung eine Dauer von mindestens 8 Wochen hat ( Quelle: Bundesagentur für Arbeit ).Interessierte können sich telefonisch unter 030 42020910 oder per E-Mail unter info@figd-akademie.de anmelden. Weitere Informationen sind auch auf der Website der FiGD Akademie GmbH unter https://www.figd-akademie.de verfügbar.