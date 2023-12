FiGD Akademie startet geförderte Fortbildung "Grundlagen Internetprogrammierung" für angehende Web-Entwickler

FiGD Akademie startet geförderte Fortbildung "Grundlagen Internetprogrammierung" für angehende Web-EntwicklerDie FiGD Akademie GmbH, unter der Leitung von Geschäftsführerin Dr. Manuela Krauß, kündigt die geförderte Fortbildung "Grundlagen Internetprogrammierung" an. Der Kurs startet am 15.01.2024 und richtet sich an Interessenten aus dem Medienbereich, die bisher noch keine Programmierkenntnisse erworben haben.In einem 2-monatigen Präsenzunterricht im Schulungscenter am Berliner S-Bahnhof Landsberger Allee werden in kleinen Gruppen (3 bis max. 10 Personen) die Grundlagen von HTML, CSS, JavaScript, PHP und MySQL vermittelt. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Bildungsgutschein.Die Fortbildung ermöglicht einen späteren Einstieg bis zum 07.03.2024. Dr. Manuela Krauß betont: "Unsere Schulung bietet eine fundierte Einführung in die Internetprogrammierung und ist speziell auf angehende Web-Entwickler zugeschnitten. Wir legen Wert auf individuelle Betreuung und praxisorientierten Unterricht."Teilnehmer, die an Weiterbildungen ohne Ziel auf einen Berufsabschluss teilnehmen, können zusätzlich vom Bürgergeldbonus profitieren – 75 Euro pro Monat gemäß der Bundesagentur für Arbeit, vorausgesetzt, die Weiterbildung dauert mindestens 8 Wochen.Für weitere Informationen und Anmeldungen:Website: www.figd-akademie.de