FiGD Akademie ermöglicht praxisnahe Webentwicklungs-Weiterbildung ohne Vorkenntnisse

Die FiGD Akademie GmbH richtet sich an Medieninteressierte ohne bisherige Programmierkenntnisse und bietet zum 15. Januar 2024 in einem intensiven dreimonatigen Schulungsprogramm umfassende Kenntnisse in HTML5, CSS3, JavaScript, PHP und MySQL an. Die Kursinhalte decken relevante Themenfelder ab, darunter Grundlagen des Webdesigns, vertiefte Schulungen in den Programmiersprachen und ein Fokus auf responsivem Webdesign und mobiler Optimierung.Besonderes Augenmerk liegt auf Benutzerfreundlichkeit und Nutzererfahrung sowie Frontend- und Backend-Entwicklung. Die Schulung umfasst auch Content-Management-Systeme (CMS) und WordPress. Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich zu spezialisieren und ihre Fähigkeiten in der praktischen Anwendung, einschließlich der Entwicklung von HTML5-Spielen , zu vertiefen.Die Schulung erfolgt in Form von Präsenzunterricht in kleinen Gruppen, die aus 3 bis 10 Personen bestehen.Voraussetzung ist ein Bildungsgutschein über drei Monate. Zusätzlich erhalten Teilnehmer bei Weiterbildungen ohne spezifischen Berufsabschluss und einer Dauer von mindestens 8 Wochen einen Bürgergeldbonus von 75 Euro pro Monat.Web: https://www.figd-akademie.de