FiGD Akademie bietet geförderte Kurse für angehende Web-Entwickler an

Die FiGD Akademie GmbH, unter der fachkundigen Leitung von Dr. Manuela Krauß, freut sich, den Start einer wegweisenden Fortbildung für angehende Web-Entwickler ab dem 11.03.2024 bekannt zu geben. Der Kurs mit dem Titel " Entwickeln von Content Management Systemen " bietet eine intensive Schulung, bei der der Fokus auf der Anwendung von WordPress als benutzerfreundliche Plattform liegt.Teilnehmer dieses Kurses werden nicht nur in die Kunst der mühelosen Verwaltung von Website-Inhalten eingeführt, sondern auch in die leicht verständliche Frontend-Entwicklung. Besonders hervorgehoben wird die umfassende Nutzung von WordPress mit seiner beeindruckenden Palette an Themes und Plugins, um individuelle und ansprechende Websites zu gestalten.Der Präsenzunterricht findet im modernen Schulungscenter am Berliner S-Bahnhof Landsberger Allee statt und ermöglicht eine persönliche Betreuung in kleinen Gruppen über einen Zeitraum von 3,1 Monaten. Die Teilnahme an diesem Kurs wird durch einen Bildungsgutschein finanziert, was eine kostenfreie Teilnahme für die Interessierten ermöglicht. Darüber hinaus haben Teilnehmer ohne vorherigen Berufsabschluss die Chance, einen Bürgergeldbonus von 75 Euro pro Monat zu erhalten, wie von der Bundesagentur für Arbeit vorgesehen.Dr. Manuela Krauß, Geschäftsführerin der FiGD Akademie GmbH, betont die Bedeutung dieser Fortbildung: "Unser Ziel ist es, angehenden Web-Entwicklern nicht nur theoretisches Wissen zu vermitteln, sondern ihnen praxisnahe Fähigkeiten beizubringen, die sie in ihrer zukünftigen Karriere erfolgreich einsetzen können."Die FiGD Akademie lädt alle Interessierten herzlich dazu ein, sich für eine Beratung zum Kurs " Entwickeln von Content Management Systemen " anzumelden, um ihre Fähigkeiten als angehende Web-Entwickler später zu vertiefen.Für weitere Informationen und Anmeldungen:FiGD Akademie GmbHStorkower Straße 15810407 BerlinTel.: 030 42020910E-Mail: info@figd-akademie.de Website: www.figd-akademie.de