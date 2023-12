FiGD Akademie bietet Business English Weiterbildung mit TOEIC-Prüfungsvorbereitung

Die FiGD Akademie GmbH, geleitet von Dr. Manuela Krauß, startet am 11.03.2024 eine intensive Fortbildung in Business English im TOEIC-Prüfungscenter. Die Schulung, von Englisch Level A1 bis C2 , umfasst praxisnahe Inhalte wie spezialisierte Ausdrücke, effektive Kommunikation, Grammatik- und Vokabularvertiefung sowie Konversations- und Verhandlungstraining.Die Bedeutung von Englischkenntnissen in der modernen Berufswelt wird hervorgehoben, und die Teilnehmer erhalten eine praxisnahe Vorbereitung auf den Berufsalltag. Der Kurs dauert bis zum 14.06.2024 und findet im Schulungscenter am Berliner S-Bahnhof Landsberger Allee statt. In kleinen Gruppen (3 bis max. 10 Personen) wird der Präsenzunterricht durch einen Bildungsgutschein über 3,1 Monate gefördert.Dr. Manuela Krauß betont die Relevanz der Weiterbildung für berufliche und alltägliche Anforderungen sowie die internationale Anerkennung durch die TOEIC-Prüfung Teilnehmer ohne Berufsabschluss können zusätzlich von einem Bürgergeldbonus profitieren – 75 Euro pro Monat bei mindestens 8 Wochen Dauer (Quelle: Bundesagentur für Arbeit).Für Anmeldungen und weitere Informationen:Website: www.figd-akademie.de