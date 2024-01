FiGD Akademie GmbH startet praxisnahe Fortbildung "Word 2019 für Einsteiger" am 11. März 2024 mit Bildungsgutschein

Die FiGD Akademie GmbH startet am 11. März 2024 die praxisnahe Weiterbildung " Word 2019 für Einsteiger ", gefördert durch einen Bildungsgutschein (BGS).Der Kurs bietet eine umfassende Einführung in Microsoft Word 2019 und richtet sich sowohl an Anfänger als auch an Fortgeschrittene, die ihre Kenntnisse vertiefen möchten. Die Schulung erstreckt sich über ca. einen Monat und findet im Präsenzunterricht im Schulungscenter am Berliner S-Bahnhof Landsberger Allee statt. In kleinen Gruppen von 3 bis maximal 10 Personen erhalten Teilnehmer eine individuelle Betreuung.Die Kursinhalte im Überblick:- Grundlagen Word 2019: Umfassender Überblick von Texteingabe bis Dateiverwaltung.- Anpassen des Menübandes: Optimierung der Arbeitsweise durch individuell angepasste Menüs.- Nutzung der Hilfefunktionen: Effektiver Umgang mit den Hilfefunktionen von Word 2019.- Kopf- und Fußzeilen gestalten: Professionelle Note durch effektive Nutzung von Kopf- und Fußzeilen.- Autokorrektur-Funktion: Minimierung von Rechtschreib- und Grammatikfehlern mit praktischen Beispielen.- Zeichen- und Absatzformatierung: Vertiefung des Verständnisses für die Formatierung von Texten und Absätzen.- Aufzählungszeichen verwenden: Effektiver Einsatz für übersichtliche Textgestaltung.- Formatvorlagen für Konsistenz: Bleiben Sie konsistent im Layout durch Nutzung von Formatvorlagen.- Geschäftsbriefe nach DIN: Erstellung gemäß aktuellen DIN-Normen mit formellen Anforderungen und praktischen Tipps.- Elektronische Signatur in Word 2019: Rechtliche Aspekte und Implementierung von elektronischen Signaturen.Teilnehmer erhalten bei Weiterbildungen, die nicht auf einen Berufsabschluss abzielen und mindestens 8 Wochen dauern, einen Bürgergeldbonus von 75 Euro pro Monat (Quelle: Bundesagentur für Arbeit).Interessierte können weitere Informationen und Informationsmaterial zu den Weiterbildungen unter https://www.figd-akademie.de anfordern oder direkt Kontakt aufnehmen: info@figd-akademie.de , 030 42020910.