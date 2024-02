FiGD Akademie GmbH startet CMS Development Fortbildung mit Bildungsgutschein

FiGD Akademie GmbH

Die FiGD Akademie GmbH in Berlin ist Ihr zertifiziertes Schulungscenter, das flexible und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten in verschiedenen Fachrichtungen bietet. Unsere strategisch günstig gelegene Akademie ermöglicht eine bequeme Erreichbarkeit.



Wir sind stolzer DATEV-Bildungspartner und bieten vertiefte Auseinandersetzung mit Themen des Rechnungswesens, praxisnahe Qualifikationen in der Finanzbuchhaltung und Wissen im Rechnungswesen.



Als anerkanntes ETS Authorised Test Center führen wir international anerkannte Prüfungen durch, darunter TOEIC- und WiDaF-Prüfungen. Diese Zertifikate verbessern die Sprachkompetenzen der Teilnehmer im Englischen und steigern nachhaltig ihre internationalen Karrierechancen.



Durch starke Partnerschaften und qualifizierte Prüfungsmöglichkeiten stärken wir die beruflichen Perspektiven unserer Teilnehmer. Unsere flexiblen Kursstrukturen ermöglichen Vollzeit- und berufsbegleitende Abendseminare. Als anerkannter Bildungsträger bieten wir Finanzierungsmöglichkeiten über den Bildungsgutschein (BGS) und den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS gemäß §45 SGB III) an.



Unsere Weiterbildungsangebote umfassen Internetprogrammierung, Grafikdesign, Projektmanagement, objektorientierte Programmierung, Linux-Administration, Office-Management und Buchhaltung. Jeder Kurs wird individuell auf die Bedürfnisse zugeschnitten und von erfahrenen Lehrkräften geleitet.



Im letzten Jahr haben 82,22 % unserer Teilnehmer ihre FiGD Akademie Weiterbildung mit den Bewertungen "Sehr gut" oder "Gut" abgeschlossen. Neben unserem regulären Angebot bieten wir spezielle Firmenschulungen im produktionsorientierten Sektor an.



Interessierte an Weiterbildungen oder individuellem Jobcoaching können sich telefonisch unter 030 42020910 melden oder uns eine E-Mail schicken. Die FiGD Akademie GmbH freut sich darauf, Sie auf Ihrem Weg zu Ihren beruflichen Träumen zu begleiten! ?

