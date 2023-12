FiGD Akademie GmbH bietet geförderte LINUX-Administration und Datenverwaltung für Programmierer mit Bildungsgutschein

Die FiGD Akademie GmbH informiert darüber, dass am 11.12.2023 eine geförderte Fortbildung für Programmierer startet. Die Schulung, speziell konzipiert für angehende Full Stack Web Developer Java-Programmierer und Entwickler von eShops sowie Content Management Systems , richtet sich an Interessenten, die ihre Kenntnisse in der LINUX-Administration und Datenverwaltung vertiefen möchten.Die Fortbildung ermöglicht den Teilnehmern die sichere Anwendung von Software und Hardware unter LINUX , um ihre Programmierfähigkeiten zu optimieren und Daten effizient zu verwalten. Parallel dazu erhalten angehende Administratoren eine gezielte Vorbereitung auf die internationale LPIC-Prüfung, um ihre Qualifikationen auf internationalem Level zu validieren.Die FiGD Akademie GmbH legt besonderen Wert auf eine individuelle Betreuung und ermöglicht die Schulung in sehr kleinen Gruppen. Derzeit starten vier Personen mit einem Bildungsgutschein über drei Monate im Präsenzunterricht in unserem modernen Schulungscenter am Berliner S-Bahnhof Landsberger Allee.Interessierte haben die Möglichkeit, bis zum 07.03.2024 in die laufende Schulung einzusteigen, um von diesem praxisorientierten Programm zu profitieren.Dr. Manuela Krauß, Geschäftsführerin der FiGD Akademie GmbH, betont: "Unsere Fortbildung ermöglicht nicht nur fundiertes Wissen in der LINUX-Administration und Datenverwaltung , sondern auch eine praxisnahe Vorbereitung auf internationale Standards. Wir setzen auf kleine Gruppen und persönliche Betreuung, um den individuellen Lernfortschritt unserer Teilnehmer sicherzustellen."Die Teilnehmer, die an Weiterbildungen ohne Ziel auf einen Berufsabschluss teilnehmen, können zusätzlich vom Bürgergeldbonus profitieren. Gemäß der Bundesagentur für Arbeit erhalten sie einen Bonus von 75 Euro pro Monat, vorausgesetzt, die Weiterbildung dauert mindestens acht Wochen. (Quelle: Bundesagentur für Arbeit)Für weitere Informationen und Anmeldungen wenden Sie sich bitte an:FiGD Akademie GmbHStorkower Straße 15810407 BerlinTel.: 030 42020910E-Mail: info@figd-akademie.de Website: www.figd-akademie.de