FiGD Akademie GmbH bietet Fortbildung mit Bildungsgutschein an: Buchhaltungsassistenz

Die FiGD Akademie GmbH bietet ein Bildungsangebot zur Buchhaltungsassistenz an. Die Weiterbildung findet in der Storkower Straße 158, Berlin, statt und wird durch einen Bildungsgutschein der Bundesagentur für Arbeit gefördert. Grundlagen der betrieblichen Buchführung und Rechnungslegung " deckt umfassende Aspekte der Wirtschaftsprozesse ab. Von der Erstellung betriebswirtschaftlicher Auswertungen bis zur praktischen Anwendung von DATEV werden die Teilnehmer in Theorie und Praxis geschult. Die Schulung behandelt Grundlagen der Buchführung, Organisation, vorbereitende und laufende Buchführung, Einnahmen/Ausgaben, Erträge/Aufwendungen, Gewinn- und Verlustrechnung, Jahresabschlüsse, Löhne/Gehälter und mehr. Kalkulation und betriebswirtschaftliche Grundlagen " bietet tiefgehende Einblicke in Kalkulation, betriebswirtschaftliche Grundlagen, Volkswirtschaftslehre, Controlling, Steuerlehre, Mahn-/Klageverfahren und Rechtsaspekte. Kosten- und Leistungsrechnung, Kostenstellen/-arten, gestützte Kalkulation sowie variable und fixe Kosten sind Bestandteile dieser umfassenden Schulung.Die Weiterbildung im " Betriebssystem Windows und Office-Tools 2019 " umfasst praxisnahes Training in Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Access. Der Fokus liegt auf tabellarischer Kalkulation, DIN-Normen, Gestaltungslösungen für den Büroalltag, Serienbriefen, Mailings, Flyern, Prospekten, Internetnutzung, und effektiver Mail- und Aufgabenverwaltung in Outlook.Die Business-Englisch-Weiterbildung gezielt für den beruflichen Alltag verbessert Englischkenntnisse auf verschiedenen Niveaustufen. Neben Grammatikgrundlagen werden Kommunikationsfähigkeiten, internationale Konversation, Telefonate, Vorträge, Meetings, Geschäftskorrespondenz, Terminkoordination, Kundenservice, Verhandlungsführung und interkulturelle Kommunikation vermittelt. Vorbereitung auf TOEIC oder TOEFL-Prüfungen ist Teil des Programms.Präsenzunterricht in kleinen Gruppen (3 bis max. 10 Personen) ermöglicht individuelle Betreuung. Der flexible Zeitrahmen und der Bürgergeldbonus für Weiterbildungen ohne Berufsabschluss tragen zur optimalen Gestaltung des Lernprozesses bei.Die FiGD Akademie GmbH sieht diese Weiterbildungen als Investition in die berufliche Zukunft der Teilnehmer, um ihre Karrierechancen zu steigern und sie fit für die Anforderungen des Arbeitsmarktes zu machen.