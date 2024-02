FIGD Akademie: Sprachliche Kompetenz und Berufserfolg im Fokus

Die FIGD Akademie zeichnet sich als zuverlässiger Bildungspartner aus, der umfassende Möglichkeiten zur Erweiterung von Sprachkompetenzen bietet. Mit der Anerkennung als ETS-Authorised Test Center für TOEIC-Prüfungen und einem akkreditierten Testzentrum für WiDaF positioniert sich die Akademie als Expertin für die Bewertung von Sprachkenntnissen.Ein herausragendes Angebot ist der 3-Monats-Sprachkurs, der die Möglichkeit bietet, Englisch, Spanisch oder Deutsch aufzubauen und zu vertiefen. Die Kurse erstrecken sich von Anfänger- bis Fortgeschrittenenlevel (A1 bis C2) und beinhalten auch intensive Lernmöglichkeiten, um den Lernfortschritt zu beschleunigen. Flexibilität wird großgeschrieben, denn die Teilnehmer können bequem von zuhause oder unterwegs lernen, unabhängig von ihrem aktuellen Sprachniveau.Die Lehrer an der FIGD Akademie sind hochengagiert und garantieren eine professionelle und effiziente Ausbildung auf dem neuesten Stand. Besonderer Wert wird auf interaktiven Unterricht und individuellen Fortschritt gelegt, wodurch die Teilnehmer nicht nur maximalen Wissenszuwachs, sondern auch Freude am Lernen erfahren.Die Akademie erkennt den steigenden Bedarf an sprachlich qualifizierten Mitarbeitern in nahezu allen Branchen und bietet seit 2004 erfolgreich Weiterbildungen in Englisch und Spanisch an. Durch separate Schulungsgruppen und Einstufungstests vor Kursbeginn werden homogene Lerngruppen gebildet, in denen die Teilnehmer gemeinsam mit Lernenden auf ähnlichem Sprachniveau unterrichtet werden.Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Bedeutung von Sprachkenntnissen in Bewerbungsprozessen, und die FIGD Akademie gibt den Teilnehmern die Chance, ihre mündlichen und schriftlichen Konversationsfähigkeiten mit künftigen Kunden aufzufrischen, zu festigen und zu erweitern.Im Bereich Business Englisch bietet die Akademie intensive Kurse an, die nicht nur ein besseres Verständnis und vertiefte Fähigkeiten fördern, sondern auch spezialisierte Ausdrücke vermitteln. Die Grammatik- und Vokabularvertiefung zielt besonders auf geschäftliche Kontexte ab, während das Konversationstraining die Sicherheit in geschäftlichen Gesprächen steigert. Die Vorbereitung auf effektive Meetings, Verhandlungen und erfolgreiche Kommunikation wird als integraler Bestandteil des Kurses betont. Die Relevanz von Business Englisch in globalen Teams und Projekten wird verdeutlicht, da die sichere Beherrschung der Sprache in beruflichen Situationen einen klaren Wettbewerbsvorteil bietet.Für Einsteiger im Spanischen bietet die Akademie einen umfassenden Kurs an, der die Grundlagen der Grammatik, Substantive, Redewendungen, Aussprache, Zeitformen, Verbformen, Konditional und Perfekt abdeckt. Der Kurs umfasst auch geschäftliche Aspekte wie Konversation im täglichen Geschäftsverkehr, Kundenbetreuung, Telefonate führen, kaufmännische Aufgaben, Präsentationen, Organisation von Meetings, Nutzung des Spanischen als Vertragssprache sowie Öffentlichkeitsarbeit und Marketing in spanischer Sprache.Die FIGD Akademie bietet außerdem eine Weiterbildung für Deutsch ab Level A1/A2 an. Hierbei wird besonderes Augenmerk auf die WiDaF-Prüfung gelegt, die eine hohe globale Anerkennung im berufsbezogenen Deutsch am Arbeitsplatz bietet. Das WiDaF-Deutschprüfungssystem bewertet sprachliche und fachliche Kompetenzen in vier verschiedenen Niveaus (A1, A2, B1, B2). Unternehmen nutzen diese Prüfung, um die berufsbezogenen Deutschkenntnisse ihrer Mitarbeiter zu validieren, was insbesondere in internationalen Unternehmen von großer Bedeutung ist.Die Akademie fungiert somit als Plattform für eine effektive Prüfung und Bewertung von berufsbezogenen Deutschkenntnissen am Arbeitsplatz . Unternehmen können sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter über die erforderlichen sprachlichen Fähigkeiten verfügen, um reibungslose Abläufe zu gewährleisten und in internationalen Geschäftsumgebungen erfolgreich zu agieren.Insgesamt positioniert sich die FIGD Akademie als ganzheitlicher Bildungspartner, der nicht nur auf die Vermittlung von Sprachkenntnissen, sondern auch auf die gezielte Vorbereitung auf internationale Prüfungen und die Anforderungen des globalen Arbeitsmarkts fokussiert ist.Abschließend sei darauf hingewiesen, dass Teilnehmer an Weiterbildungen, die nicht auf einen Berufsabschluss abzielen und eine Dauer von mindestens 8 Wochen haben, Anspruch auf einen Bürgergeldbonus haben. Dieser beläuft sich auf 75 Euro pro Monat und stellt eine zusätzliche Unterstützung dar, um die Motivation und Teilnahme an den Bildungsangeboten der FIGD Akademie zu fördern.