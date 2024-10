Englisch Weiterbildung: Ihr Weg zum Erfolg!

Starten Sie Ihre Karriere durch die Teilnahme an unserem Kurs " Business Englisch ", der. Dieser Kurs ist 100% gefördert durch Bildungsgutscheine (BGS) der Arbeitsagentur und Jobcenter und bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Englischkenntnisse systematisch zu verbessern.In der heutigen globalisierten Arbeitswelt sind gute Englischkenntnisse unerlässlich. Unser Intensiv-Training deckt alle Sprachlevel von A1 bis C2 ab und bereitet Sie optimal auf die TOEIC-Prüfung vor, die weltweit als Maßstab für Englischkompetenz in beruflichen Kontexten anerkannt ist. Im Rahmen des Kurses werden Sie nicht nur die Grammatik und den Wortschatz vertiefen, sondern auch spezifische Fachausdrücke lernen, die in der Geschäftswelt häufig verwendet werden.Ein wichtiger Bestandteil des Trainings ist die Verbesserung Ihrer Sprechfertigkeit. Durch praktische Übungen, Rollenspiele und Gruppendiskussionen werden Sie sicherer in der Anwendung der englischen Sprache. Sie lernen, selbstbewusst in Meetings zu kommunizieren, überzeugende Argumente zu präsentieren und erfolgreich zu verhandeln. Diese Fähigkeiten sind in internationalen Geschäftsbeziehungen von großer Bedeutung.Darüber hinaus unterstützen wir Sie bei der Vorbereitung auf effektive Meetings und Verhandlungen, sodass Sie in der Lage sind, in geschäftlichen Situationen professionell aufzutreten. Unsere interaktive Lernmethoden gewährleisten, dass Sie Ihre Kenntnisse kontinuierlich anwenden und vertiefen können.Am Ende des Kurses erhalten Sie ein Zertifikat und die Möglichkeit, die TOEIC-Prüfung abzulegen, um Ihre Fortschritte offiziell zu dokumentieren. Egal in welcher Branche Sie tätig sind, gute Englischkenntnisse eröffnen Ihnen zahlreiche Karrierechancen und unterstützen Sie in Ihrer beruflichen Weiterentwicklung. Ergreifen Sie die Initiative, verbessern Sie Ihre Sprachkompetenz und erweitern Sie Ihre beruflichen Möglichkeiten!