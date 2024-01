Digitaler Erfolg beginnt hier: 9-monatige Fortbildung zum Interactive Product Manager bei FiGD Akademie GmbH

Die 9-monatige Weiterbildung zum Interactive Product Manager an der FiGD Akademie GmbH vermittelt eine umfassende Palette von Inhalten, die darauf abzielen, die Teilnehmer auf die Herausforderungen und Chancen der digitalen Produktentwicklung vorzubereiten. Hier sind die detaillierten Bildungsinhalte im Überblick:Die Weiterbildung beginnt mit den Grundlagen des Produktmanagements, inklusive des Verständnisses für den gesamten Produktlebenszyklus sowie Kernkonzepten, Strategien und Best Practices. Marktforschung und Nutzeranalyse stehen im Mittelpunkt, wo Methoden der digitalen Marktforschung und Analyse von Nutzerverhalten vermittelt werden.Ein Schwerpunkt liegt auf UX/UI Design und Design Thinking . Hier werden Grundlagen von Designprinzipien für Benutzeroberflächen sowie kreative Denkansätze für innovative Produktentwicklung behandelt.Digitales Marketing und Vertrieb decken Strategien für die Vermarktung digitaler Produkte und die Integration verschiedener Vertriebskanäle ab. Technologische Grundlagen und Datenschutzrichtlinien werden eingehend behandelt, um eine effektive Kommunikation mit Entwicklungsteams und die Einhaltung rechtlicher Standards zu gewährleisten.Die Analyse von Produktleistung und Nutzerverhalten mittels Analysewerkzeugen ist ein weiterer Schwerpunkt, gefolgt von Praxiseinheiten, Fallstudien und individueller Beratung. Die Teilnehmer werden dazu ermutigt, Kundenfeedback einzuholen und in den Entwicklungsprozess zu integrieren.Zukunftssicher mit FiGD Akademie:Die FiGD Akademie GmbH stellt sicher, dass die Teilnehmer nicht nur theoretisches Wissen erwerben, sondern dieses auch in realen Szenarien anwenden können. Die individuelle Beratung und Karriereplanung unterstützt dabei, den persönlichen Weg zum Erfolg zu planen.Die Förderung durch Bildungsgutscheine macht diese qualitativ hochwertige Weiterbildung für eine breite Zielgruppe zugänglich. Interessenten können sich unter " Beratungstermin vereinbaren? So geht es schnell und einfach " informieren oder telefonisch unter 030 42020910 anmelden.Die FiGD Akademie GmbH steht für eine moderne, praxisorientierte Weiterbildung und ebnet so den Weg für eine erfolgreiche Karriere in der digitalen Produktentwicklung.Pressekontakt: FiGD Akademie GmbHStorkower Straße 158, 10407 BerlinTel: 030 42020910Email: info@figd-akademie.de Web: https://www.figd-akademie.de