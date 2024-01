Digitale Zukunft gestalten: Weiterbildung in der Internetprogrammierung und Webdesign mit Bildungsgutschein fördern lassen

Die FiGD Akademie GmbH startet am 11. März 2024 eine umfassende Weiterbildung in Internetprogrammierung und Webdesign, die durch einen Bildungsgutschein (BGS) gefördert wird. Diese praxisorientierte Schulung vermittelt fundierte Kenntnisse von den Grundlagen des Webdesigns bis zu spezifischen Anwendungsgebieten. Ziel ist es, professionelle und ansprechende Webseiten zu gestalten und sich in der digitalen Zukunft erfolgreich zu positionieren.- Kernbereiche HTML5, CSS3 und JavaScript- Responsives Webdesign und mobile Optimierung- Benutzerfreundlichkeit und Nutzererfahrung (UX)- Frontend- und Backend-Entwicklung, CMS-Nutzung- Spezialisierungen im Webdesign (E-Learning, Landing Pages)- Praktische Anwendung und Projekte- HTML5-SpieleentwicklungTeilnehmer erhalten am Ende der Weiterbildung ein Zeugnis und Zertifikat in Internetprogrammierung - Webdesign (FiGD) . Die Weiterbildung erstreckt sich über 3,1 Monate, wobei Teilnehmer bei Weiterbildungen ohne Berufsabschluss einen Bürgergeldbonus von 75 Euro pro Monat erhalten.Die Absolventen der Weiterbildung können in verschiedenen Bereichen tätig werden, darunter UX/UI Designer User Interface Designer , Interactive Web Designer, Frontend Developer, Backend Developer , Selbstständige/Freiberufler sowie in Agenturen und Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation und Webentwicklung.Die Voraussetzungen für die Teilnahme sind grundlegende Computerkenntnisse, Vertrautheit mit dem Internet, Kenntnisse in HTML, CSS und JavaScript, Erfahrung mit Grafikdesign-Tools, technisches Verständnis und Interesse an Technologie, Kreativität, analytische Fähigkeiten, Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeiten. Lernbereitschaft und Offenheit für neue Technologien sind ebenfalls erforderlich.Die Schulungen finden im Schulungscenter am Berliner S-Bahnhof Landsberger Allee statt. Der Unterricht erfolgt in kleinen Gruppen (3 bis max. 10 Personen) über 3,1 Monate.Interessierte können weitere Informationen und Informationsmaterial zu den Weiterbildungen unter https://www.figd-akademie.de anfordern oder direkt Kontakt aufnehmen: info@figd-akademie.de, 030 42020910.Nutzen Sie diese Gelegenheit, sich fit für die digitale Welt zu machen, Ihre Kreativität zu entfalten und erfolgreich im Webdesign durchzustarten. Melden Sie sich jetzt an und freuen Sie sich auf eine lehrreiche und inspirierende Reise in die Welt des Webdesigns!