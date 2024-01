Die FiGD Akademie GmbH startet am 11. März 2024 den Kurs "Internetprogrammierung" mit Fokus auf HTML/HTML5

Die FiGD Akademie GmbH startet am 11. März 2024 den Kurs " Internetprogrammierung " bei dem das Modul HTML/HTML5 einen zentralen Bestandteil bildet. Diese Fortbildung wird durch einen Bildungsgutschein (BGS) gefördert und bietet praxisnahe Einblicke in die Welt der Internetprogrammierung.Der Kurs setzt den Schwerpunkt auf Internetprogrammierung und vermittelt dabei insbesondere umfassende Kenntnisse in HTML/HTML5 . Teilnehmer werden zunächst die Grundlagen von HTML erlernen, indem sie direkt in einem Editor Code schreiben. Das anschließende Modul zu HTML5 behandelt die neuesten Funktionen und erweiterten Möglichkeiten dieses Standards.Als zentrale Sprache für die Erstellung von Websites und Webinhalten ist HTML grundlegend für die Gestaltung moderner Webseiten. Die FiGD Akademie legt besonderen Wert auf die Vermittlung der Syntax von HTML , die auf Tags basiert und die Struktur des Dokuments angibt. Das Modul beleuchtet ebenfalls verschiedene Versionen von HTML , wobei HTML5 seit 2014 die Unterstützung moderner Webtechnologien bietet.Die Schulung geht über die Grundlagen hinaus und behandelt fortgeschrittene Technologien wie AJAX für dynamische Webseiten, DHTML (Dynamic HTML) als Kombination aus HTML/CSS/JavaScript zur dynamischen Seitenänderung, und das Canvas-Element in HTML5, das die Darstellung von 2D-Grafiken direkt im Browser ermöglicht.Der Präsenzunterricht findet im Schulungscenter am Berliner S-Bahnhof Landsberger Allee in kleinen Gruppen (3 bis max. 10 Personen) statt und erstreckt sich über ca. einen Monat. Teilnehmer können von einem Bürgergeldbonus profitieren, wenn die Weiterbildung mindestens 8 Wochen dauert. Dieser Bonus beträgt 75 Euro pro Monat und wird gemäß den Bestimmungen der Bundesagentur für Arbeit gewährt.Interessierte können weitere Informationen und Informationsmaterial zu den Weiterbildungen unter https://www.figd-akademie.de anfordern oder direkt Kontakt aufnehmen: info@figd-akademie.de , 030 42020910.