Beruflich neu durchstarten in der Immobilienbranche – praxisnah, gefördert, zukunftssicher

Die Immobilienwirtschaft boomt – doch nur mit fundiertem Fachwissen, systematischer Planung und digitalen Kompetenzen lassen sich die anspruchsvollen Aufgaben in dieser vielseitigen Branche professionell bewältigen. Die FiGD Akademie bereitet Sie im Rahmen der Weiterbildung „Immobilien- und Wohnungswirtschaft“ optimal auf genau diese Herausforderungen vor – fachlich fundiert, strukturiert aufgebaut und zu 100 % förderbar über den Bildungsgutschein.Ab dem 16. Juni 2025 erhalten Sie in nur drei Monaten Vollzeitqualifizierung das Rüstzeug für Ihre Karriere als Fachkraft in der Immobilienwirtschaft. Der Kurs richtet sich an Berufsrückkehrende, Arbeitssuchende und Neuorientierende mit guten PC- und Office-Kenntnissen sowie Interesse an wirtschaftlichen, organisatorischen und digitalen Prozessen. Die Inhalte decken sämtliche relevanten Tätigkeitsfelder ab: von der Immobilienvermarktung über Finanzierung, Verwaltung und Wertermittlung bis hin zu rechtlichen Grundlagen und IT-gestützter Kommunikation.Erfahrene Fachdozent*innen begleiten Sie durch die gesamte Schulungszeit – sowohl im klassischen Unterricht als auch in praxisnahen Projektphasen. Die strukturierte Qualifizierung vermittelt unter anderem vertiefte Kenntnisse über Maklerverträge, Finanzierungsmodelle, Kommunikation mit Behörden, Exposé-Erstellung, Präsentationstechniken und rechtssichere Abläufe. Das Lehrkonzept ist modern, interaktiv und marktorientiert – damit Sie nach erfolgreichem Abschluss sofort einsatzbereit sind.Die Immobilienwirtschaft verändert sich rasant – Digitalisierung, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und neue Wohnformen stellen Immobilienunternehmen vor große Aufgaben. Umso gefragter sind Fachkräfte, die mit aktueller Software, Datenanalysen und digitalen Präsentationen umgehen können. In der Weiterbildung lernen Sie, wie IT-basierte Konzepte, Exposés und Präsentationen professionell umgesetzt werden – Kompetenzen, die heute den Unterschied machen. Weitere Impulse bietet der Kursbereich zur Projektkoordination im Immobilienbereich, der projektorientiertes Arbeiten in der Praxis fördert.Mehr über Ihre künftigen beruflichen Möglichkeiten erfahren Sie unter Fachkraft Immobilienwirtschaft oder direkt über das visuelle Bildarchiv Immobilien, das einen Eindruck der Ausbildungsinhalte vermittelt. Für eine persönliche Abstimmung Ihrer Ziele empfehlen wir einen Beratungstermin – individuell, kostenfrei und zielführend.Als zertifizierter Bildungsträger begleitet die FiGD Akademie seit vielen Jahren erfolgreich Menschen auf ihrem Weg zurück in den Beruf. Dank strukturierter Module, qualifizierter Fachdozent*innen und arbeitsmarktorientierter Inhalte wird Ihre Weiterbildung zum Türöffner in eine Branche mit Perspektive. Die wichtigsten Inhalte sind auch im Newsbereich zur Fachkraft Immobilienwirtschaft zusammengefasst.Ihr Weg in die Immobilienwirtschaft beginnt jetzt – sichern Sie sich rechtzeitig Ihren Platz für die Weiterbildung „Immobilien- und Wohnungswirtschaft“ bei der FiGD Akademie. Detaillierte Informationen zur Anmeldung, Förderung und Kursstruktur finden Sie unter www.figd-akademie.de/... . Nutzen Sie Ihre Chance auf einen beruflichen Neuanfang – kompetent begleitet, praxisnah qualifiziert und perfekt vorbereitet auf den Arbeitsmarkt. Jetzt informieren, beraten lassen und durchstarten unter www.figd-akademie.de/...