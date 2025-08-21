Beruflich neu durchstarten: Interactive Product Management lernen
Start der berufsbegleitenden Weiterbildung „Interactive Product Manager“ am 15. September 2025 in Berlin – Jetzt mit Bildungsgutschein durchstarten.
Mit einem Bildungsgutschein ist diese zertifizierte Weiterbildung zu 100 % förderbar. Der Einstieg ist ideal für arbeitssuchende MediengestalterInnen, Quereinsteigende oder Menschen, die ihre Karriere neu ausrichten wollen. Die Inhalte reichen von professionellem Grafikdesign über UX-/UI-Design und Webentwicklung mit HTML, CSS, JavaScript und PHP bis hin zu medienübergreifenden Strategien im Editorial Design. Das umfassende Schulungspaket vermittelt zudem fundierte Kenntnisse im Umgang mit Programmen wie Photoshop, Illustrator, InDesign und CorelDRAW. Auch datenbankgestützte Systeme mit MySQL und PHP sowie Inhalte zum Content Management sind integraler Bestandteil.
Der modulare Aufbau erlaubt eine intensive Auseinandersetzung mit allen Bereichen der digitalen Mediengestaltung. Sie erlernen die Konzeption benutzerfreundlicher Interfaces (GUI), das Briefing interaktiver Medienproduktionen und die professionelle Umsetzung responsiver Designs. Auch Mikrotypografie, Wahrnehmungspsychologie und die Entwicklung komplexer Mediensysteme fließen in die Inhalte ein. Besonders im Fokus steht die Projektarbeit: Mit Unterstützung erfahrener FachdozentInnen entwickeln Sie reale Anwendungen – und profitieren dabei von individuellem Coaching sowie fachlicher Betreuung über den gesamten Zeitraum bis zum 12. Juni 2026.
Die Weiterbildung ist online oder im Präsenzformat in Berlin verfügbar. Vereinbaren Sie jetzt unverbindlich einen Beratungstermin oder fordern Sie kostenloses Infomaterial an. Weitere Informationen zur Maßnahme, zum Unterrichtskonzept und den technischen Voraussetzungen finden Sie auf der offiziellen Kursseite.
Gestalten Sie Ihre Zukunft aktiv mit und nutzen Sie Ihre Chance auf eine kreative, digitale und praxisnahe Weiterbildung – jetzt informieren, Platz sichern und mit Bildungsgutschein gefördert starten: Interactive Product Manager.