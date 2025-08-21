Kontakt
Beruflich neu durchstarten: Interactive Product Management lernen

Start der berufsbegleitenden Weiterbildung „Interactive Product Manager“ am 15. September 2025 in Berlin – Jetzt mit Bildungsgutschein durchstarten.

Sie möchten kreativ arbeiten, digitale Prozesse verstehen und visuelle Kommunikation strategisch entwickeln? Die Weiterbildung „Interactive Product Manager“, die am 15. September 2025 bei der FiGD Akademie in Berlin startet, verbindet gestalterisches Know-how mit digitalem Produktmanagement – ein zukunftsweisender Qualifikationsmix für den modernen Arbeitsmarkt. Ob im Homeoffice oder vor Ort: Der praxisorientierte Vollzeitkurs (Mo–Fr, 8:30–15:30 Uhr) bietet Ihnen nicht nur das technische Rüstzeug, sondern auch methodische und gestalterische Kompetenzen, um in Agenturen, Medienhäusern oder digitalen Unternehmen Fuß zu fassen.

Mit einem Bildungsgutschein ist diese zertifizierte Weiterbildung zu 100 % förderbar. Der Einstieg ist ideal für arbeitssuchende MediengestalterInnen, Quereinsteigende oder Menschen, die ihre Karriere neu ausrichten wollen. Die Inhalte reichen von professionellem Grafikdesign über UX-/UI-Design und Webentwicklung mit HTML, CSS, JavaScript und PHP bis hin zu medienübergreifenden Strategien im Editorial Design. Das umfassende Schulungspaket vermittelt zudem fundierte Kenntnisse im Umgang mit Programmen wie Photoshop, Illustrator, InDesign und CorelDRAW. Auch datenbankgestützte Systeme mit MySQL und PHP sowie Inhalte zum Content Management sind integraler Bestandteil.

Der modulare Aufbau erlaubt eine intensive Auseinandersetzung mit allen Bereichen der digitalen Mediengestaltung. Sie erlernen die Konzeption benutzerfreundlicher Interfaces (GUI), das Briefing interaktiver Medienproduktionen und die professionelle Umsetzung responsiver Designs. Auch Mikrotypografie, Wahrnehmungspsychologie und die Entwicklung komplexer Mediensysteme fließen in die Inhalte ein. Besonders im Fokus steht die Projektarbeit: Mit Unterstützung erfahrener FachdozentInnen entwickeln Sie reale Anwendungen – und profitieren dabei von individuellem Coaching sowie fachlicher Betreuung über den gesamten Zeitraum bis zum 12. Juni 2026.

Die Weiterbildung ist online oder im Präsenzformat in Berlin verfügbar. Vereinbaren Sie jetzt unverbindlich einen Beratungstermin oder fordern Sie kostenloses Infomaterial an. Weitere Informationen zur Maßnahme, zum Unterrichtskonzept und den technischen Voraussetzungen finden Sie auf der offiziellen Kursseite.

Gestalten Sie Ihre Zukunft aktiv mit und nutzen Sie Ihre Chance auf eine kreative, digitale und praxisnahe Weiterbildung – jetzt informieren, Platz sichern und mit Bildungsgutschein gefördert starten: Interactive Product Manager.

FiGD Akademie GmbH

Die FiGD Akademie GmbH ist ein zertifiziertes Schulungszentrum in Berlin, zentral gelegen an der Storkower Str. 158, direkt am S-Bahnhof Landsberger Allee im Prenzlauer Berg. Die Akademie bietet eine breite Palette an Weiterbildungsprogrammen, die darauf abzielen, die Arbeitsmarktchancen der Teilnehmer zu verbessern und sie auf neue berufliche Herausforderungen vorzubereiten.

Angebote und Programme
Programmierung: Kurse in HTML, CSS, PHP, JavaScript und Java unterstützen die Teilnehmer dabei, ihre Kenntnisse in der Web- und Softwareentwicklung zu erweitern.

Administration: Schulungen in Linux-Administration bieten tiefergehendes Wissen zur Verwaltung und Konfiguration von Systemen.

Design: Das Angebot umfasst Grafikdesign, 3D-Modellierung und CAD, um kreative und technische Fähigkeiten zu fördern.

Immobilien: Schulungen in Wertermittlung und Immobilienvermarktung bereiten auf den Immobilienmarkt vor.

Sprachen: Business-Englisch und Spanisch für Anfänger sind verfügbar, um die Sprachkompetenzen für den internationalen Berufsmarkt zu verbessern.

Jobcoaching: Unterstützung durch den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) gemäß §45 SGB III hilft bei der beruflichen Neuorientierung.

MS Office: Kurse zu MS Office 2021 vermitteln Kenntnisse in der Nutzung der gängigen Office-Anwendungen.

Buchhaltung: Praxisnahe Schulungen in Buchhaltung mit und ohne Datev bieten umfassende Qualifikationen für den Bereich Rechnungswesen.

Die FiGD Akademie ist DATEV-Bildungspartner und ETS Authorised Test Center für internationale Sprachprüfungen wie TOEIC und WiDaF. Die Kurse sind sowohl als Vollzeit- als auch Abendseminare verfügbar.

Finanzierung und Förderung
Die Weiterbildungsmöglichkeiten können durch staatliche Förderungen wie den Bildungsgutschein (BGS) und den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) finanziert werden. Diese Förderungen helfen den Teilnehmern, die Kosten der Weiterbildung zu decken, ohne eigene finanzielle Belastungen eingehen zu müssen.

Standort und Kontakt
Die Akademie ist Montag bis Freitag von 08:00 bis 16:30 Uhr geöffnet. Interessierte können sich für weitere Informationen oder zur Anmeldung telefonisch unter 030 42020910 melden oder eine E-Mail senden.

Die FiGD Akademie GmbH freut sich darauf, Sie bei Ihrer beruflichen Weiterbildung zu unterstützen und Ihre Karrierechancen zu verbessern.

