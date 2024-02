BGS-geförderte Fortbildung: Betriebliche Steuerlehre & Kosten- und Leistungsrechnung

Die FiGD Akademie GmbH bietet eine Weiterbildung im Bereich " Betriebliche Steuerlehre sowie Kosten- und Leistungsrechnung " an. Diese Fortbildung, gefördert durch Bildungsgutscheine (BGS), wird ab dem 11. März 2024 angeboten und bietet Arbeitssuchenden und Berufstätigen die Möglichkeit, ihre Kenntnisse in den Bereichen Steuerrecht und Kostenmanagement zu vertiefen.Die Weiterbildung ist konzipiert, um den Teilnehmern ein umfassendes Verständnis für die komplexen Themen der betrieblichen Steuerlehre und der Kosten- und Leistungsrechnung zu vermitteln. Durch praxisnahe Inhalte und interaktiven Unterricht erhalten die Teilnehmer die notwendigen Fähigkeiten, um komplexe steuerliche und finanzielle Herausforderungen im beruflichen Alltag zu meistern.Die Teilnehmer werden in die Grundlagen des Steuerrechts eingeführt und lernen , wie verschiedene Steuerarten wie Einkommenssteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer Unternehmen beeinflussen können. Dabei werden auch Methoden zur Berechnung von Gebühren, Beiträgen und Abgaben sowie das Verständnis für Gewerbeertrag, Steuermessbetrag und Hebesatz vermittelt.Im Bereich der Kosten- und Leistungsrechnung werden die Teilnehmer in die Analyse von Kostenstrukturen und deren Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg eingeführt. Sie lernen , fixe und variable Kostenanteile zu unterscheiden, Möglichkeiten zur Kostensenkung zu identifizieren und effizienzsteigernde Maßnahmen zu entwickeln. Zudem werden verschiedene Kalkulationsmethoden wie die Handelskalkulation, Industriekalkulation und Zuschlagskalkulation behandelt sowie die Bedeutung der Kostenstellenrechnung und Deckungsbeitragsrechnung erläutert.Neben den betriebsspezifischen Themen werden auch allgemeine Steuerarten und Berechnungsmethoden behandelt. Hierzu zählen unter anderem die verschiedenen Arten der Einkommenssteuer, Erstattungen und Nachzahlungen, die Anrechenbarkeit der Gewerbesteuer bei der Einkommenssteuer sowie Steuerformeln und -berechnungen. Ebenso werden Controlling-Methoden wie die Engpass-Analyse und ABC-Analyse vermittelt, um den Teilnehmern ein umfassendes Verständnis für die finanzielle Situation eines Unternehmens zu ermöglichen.Die Fortbildung wird im Präsenzunterricht in kleinen Gruppen mit maximal 10 Teilnehmern durchgeführt und findet im Schulungscenter am Berliner S-Bahnhof Landsberger Allee statt.Teilnehmer, die nicht auf einen Berufsabschluss abzielen, haben die Möglichkeit, einen Bürgergeldbonus in Höhe von 75 Euro pro Monat zu erhalten, sofern die Weiterbildung mindestens 8 Wochen dauert (Quelle: Bundesagentur für Arbeit).Für weitere Informationen und zur Anmeldung können Interessierte die FiGD Akademie GmbH unter der Telefonnummer 030 42020910 kontaktieren oder die Website https://www.figd-akademie.de besuchen. Auch per E-Mail unter info@figd-akademie.de stehen die Mitarbeiter gerne zur Verfügung.