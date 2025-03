3D-Modellierung als Karrierechance – Weiterbildung mit 100 % Förderung

Die digitale 3D-Technologie ist in zahlreichen Branchen unverzichtbar – von Architekturvisualisierung über Gaming und Animation bis hin zu Produkt- und Industriedesign. Die Weiterbildung „ 3D Specialist in Blender “, die am 31. März 2025 startet, vermittelt Ihnen praxisnahes Wissen in 3D-Modellierung, Rendering und Animation. Dank der 100 % Förderung durch den Bildungsgutschein (BGS) können Arbeitssuchende kostenfrei teilnehmen und sich neue Berufsperspektiven erschließen.Lernen Sie gefragte 3D-Skills für den ArbeitsmarktMit Blender, einer leistungsstarken Open-Source-Software für 3D-Design, lernen Sie die Gestaltung realistischer Objekte, Charaktere, Szenen und Animationen. Die praxisorientierte Weiterbildung vermittelt Ihnen die notwendigen Fähigkeiten, um in Bereichen wie Spieleentwicklung, Architekturvisualisierung oder Virtual Reality (VR) & Augmented Reality (AR) erfolgreich Fuß zu fassen.Kursinhalte im Überblick: Einführung in Blender – Benutzeroberfläche, Werkzeuge & Shortcuts3D-Modellierung – Low-Poly & High-Poly, Sculpting, ModifikatorenTexturing & Shader – Materialgestaltung, PBR-Rendering, UV-MappingBeleuchtung & Rendering – Kamerasteuerung, Lichteffekte, Cycles & EeveeAnimation & Rigging – Charakteranimation, Keyframes, PartikelsystemePraxisprojekte – Erstellen von realistischen 3D-Modellen & AnimationenIhre Vorteile mit der Weiterbildung100 % Förderung durch den Bildungsgutschein (BGS) der Agentur für Arbeit oder des JobcentersOnline-Weiterbildung – flexibel von überall aus teilnehmenPraxisnahe Projekte – Arbeiten an realen Designs für Ihr PortfolioIndividuelle Betreuung – Lernen mit erfahrenen 3D-ExpertenBerufsperspektiven: 3D-Design als ZukunftsbrancheNach der Weiterbildung haben Sie hervorragende Chancen in kreativen und technischen Bereichen:3D-Artist für Gaming, Film & AnimationArchitektur- & ProduktvisualisierungVirtual Reality (VR) & Augmented Reality (AR) Designer3D-Designer für Industrie & WerbungMit praxisnahen Projekten und modernen Techniken entwickeln Sie ein Portfolio, das Ihnen den Einstieg in die Branche erleichtert.Jetzt informieren & Förderung sichern!Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin in unserem Schulungscenter für Ihr individuelles Angebot.? FiGD Akademie GmbH – Storkower Straße 158, 10407 Berlin? Telefon: +49 (30) 42020910? E-Mail: info@figd-akademie.de? Website: www.figd-akademie.de