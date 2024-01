12-monatige Fachkraft-Weiterbildung in Immobilienwirtschaft – Jetzt mit Bildungsgutschein förderbar!

Die FiGD Akademie GmbH in Berlin startet eine umfassende 12-monatige Weiterbildung zur Fachkraft Immobilienwirtschaft , die nun auch durch Bildungsgutscheine (BGS) gefördert wird. Die praxisorientierte Fortbildung bietet ein breites Spektrum an Inhalten, um angehende Fachkräfte optimal auf die Anforderungen der Immobilienbranche vorzubereiten.Die Weiterbildung deckt essenzielle Aspekte der Immobilienwirtschaft ab, darunter Immobilienstrukturen und -funktionen, Methoden der Wertermittlung, Kosten-Leistungsrechnung, Projektcontrolling, E-Business in MS Office 2019 , sowie die Vermarktung von Immobilien. Die Teilnehmer erwerben nicht nur technisches Know-how, sondern auch Schlüsselqualifikationen wie gute Kommunikationsfähigkeiten und Englischkenntnisse, die durch eine TOEIC-Prüfung zertifiziert werden.Ein besonderer Fokus liegt auf der Kosten-Leistungsrechnung , um Projekte effizient zu bewerten und rentabel zu gestalten. Die Integration von E-Business in MS Office 2019 vermittelt den Teilnehmern die neuesten Technologien und Tools. Die Vermarktung von Immobilien, einschließlich der Erstellung von professionellen Exposés, rundet das praxisnahe Programm ab.Die FiGD Akademie GmbH bietet nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch praxisnahe Übungsaufgaben und Fallstudien, um einen direkten Einstieg in die Arbeitswelt zu ermöglichen. Die Teilnehmer erhalten einen Rundumservice, der von individuellen Beratungsgesprächen bis zur Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Ziele reicht.Die Anmeldung für diese Weiterbildung ist ab sofort möglich. Interessierte können von der Förderung durch Bildungsgutscheine profitieren. Weitere Informationen und Anmeldung sind auf der Website https://www.figd-akademie.de oder telefonisch unter 030 42020910 erhältlich.Die FiGD Akademie GmbH setzt nicht nur auf professionelles Fachwissen im Bereich Immobilien und Wertermittlung, Kalkulation oder Projektcontrolling, sondern bietet auch Unterstützung bei der individuellen Karriereplanung. Mit dieser umfassenden Weiterbildung steht einer vielversprechenden Karriere in der Immobilienbranche nichts mehr im Wege!