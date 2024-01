100 % geförderte IT-Projektmanagement-Weiterbildung mit Bürgergeldbonus

Die FiGD Akademie GmbH in Berlin bietet eine 12-monatige Weiterbildung zum IT-Projektmanager an, die zu 100 % durch einen Bildungsgutschein (BGS) finanziert wird. Der Präsenzunterricht findet in kleinen Gruppen (3 bis max. 10 Personen) im Schulungscenter am Berliner S-Bahnhof Landsberger Allee statt und zeichnet sich durch praxisnahe Inhalte aus, die speziell auf die Anforderungen der IT-Branche zugeschnitten sind.Die Schulung beginnt mit einer umfassenden Auseinandersetzung mit den Projektmanagement-Grundlagen , von der Definition von Projektzielen über Zeitplanung und Budgetierung bis hin zum Risikomanagement. Es erfolgt eine Vertiefung in IT-spezifische Projektmanagement-Methoden, einschließlich agiler Ansätze wie Scrum und Wasserfallmodell.Weitere Schwerpunkte der Weiterbildung umfassen erfolgreiches Projektmanagement , Rhetorik, Verhandlungstechniken, Zeitmanagement und betriebswirtschaftliche Zusammenhänge. Ein eigener Bereich widmet sich dem Risikomanagement, während ein anderer die Projektplanung und -kontrolle behandelt.Die Teilnehmer erwerben auch Fähigkeiten im Bereich Kommunikations- und Teammanagement sowie technologische Kompetenzen in Softwareentwicklung, Datenbanken und Netzwerken. Qualitätsstandards und -praktiken in der IT, Change Management und rechtliche Aspekte von IT-Projekten sind ebenfalls Bestandteile der Weiterbildung.Ein besonderes Merkmal ist die gezielte Entwicklung von Webdesign-Fähigkeiten , einschließlich Website- und Anwendungsentwicklung, Kundenberatung, HTML, CSS, responsive Design und Mobile-First-Entwicklung. Die Teilnehmer vertiefen ihre Kenntnisse durch fortschrittliche Entwicklungskonzepte und erlernen auch die Kundenberatung im Webdesign.Im technologischen Aspekt werden die Grundlagen von HTML und CSS praxisnah vermittelt, mit einem Schwerpunkt auf responsive Design-Konzepten. Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Mobile-First-Entwicklung, um Designs von Anfang an für mobile Plattformen zu optimieren.Die Weiterbildung gibt Einblicke in User Experience (UX) Designs, Usability und die Gestaltung benutzerfreundlicher Oberflächen. Darüber hinaus integriert sie einen Business-Englisch-Kurs zur gezielten Verbesserung der Englischkenntnisse für den beruflichen Alltag, mit der Möglichkeit, sich auf die TOEIC-Prüfung vorzubereiten.Ein herausragender Höhepunkt ist der umfassende Bereich der Java-Anwendungsentwicklung , inklusive objektorientierter Programmierung, GUI-Entwicklung und Android-App-Entwicklung. Zusätzlich wird Python als eigenständiger Teil integriert. Die Teilnehmer haben bei erfolgreicher Prüfung die Chance, das international anerkannte Oracle-Zertifikat "Java SE 8 Programmer 1" zu erlangen.Die FiGD Akademie GmbH, ein etablierter Bildungsdienstleister in Berlin, stellt nicht nur praxisorientierte Fachinhalte bereit, sondern bietet den Teilnehmern auch die Möglichkeit, einen Bürgergeldbonus von 75 Euro pro Monat zu erhalten. Diese finanzielle Unterstützung wird von der Bundesagentur für Arbeit gewährt und gilt für Weiterbildungen, die mindestens 8 Wochen dauern.