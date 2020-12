Schnee am Tegernsee

Der erste Schnee ist in der Alpenregion bereits gefallen, selbst in den niedrigen Lagen. Noch bis Anfang April bietetneue Einsteigerkurse für diejenigen, die Langlauf und Schneeschuhwandern erlernen und auch direkt ausprobieren möchten.Sanft durch die schneebedeckten Landschaften gleiten, nur das Knirschen des Schnees unter den Langlaufski oder den Schneeschuhen, ab und zu knackt ein Ast, der ob der Schneelast nach unten wippt. Ansonsten Ruhe, kein Autolärm, keine Lifte, nichts. Weite verschneite Landschaften mit Wiesen und Wäldern, im Tal glitzert der Tegernsee.Langlauf und Schneeschuhwanderungen sind die perfekte Art, um die Natur in aller Stille zu genießen und dennoch viel zu sehen. Dafür hat Feuer & Eis Touristik gleich zwei neue Reisen aufgelegt, die sich besonders an Anfänger wenden.Ausgangspunkt der Langlauf Einsteigerkurse am Tegernsee ist eine gemütliche Unterkunft; von hier startet man zu Sterntouren direkt auf die Loipe, von denen rund 100 km zur Verfügung stehen, und erkundet das Tegernseer Tal und seine Umgebung.In kleinen Gruppen wird man während dieser sechstägigen Reise in die Theorie und Praxis des Langlaufskifahrens eingeführt, inklusive Skating und klassischem Stil, vom leichten bis hin zu anspruchsvollerem Loipenprofil.Preise pro Person im DZ ab 550 Euro, im Paket u.a. enthalten sind neben Unterkunft und Skilehrer auch die Ausrüstung.Auch bei dem Schneeschuhwandern Einsteigerkurs am Tegernsee startet man von seiner Unterkunft und lernt mit einem zertifizierten Wanderführer das Gehen mit Schneeschuhen. Unberührte Wiesen und tiefverschneite Wälder werden erkundet.Preise pro Person im DZ ab 398 Euro.Bei beiden Kursen steht genug Zeit für eigene Erkundungen zur Verfügung, bei der man das Erlernte direkt anwenden kann. Zudem kann jede Reise individuell verlängert werden. Wer gerne nochmal mit einem Guide unterwegs ist, ob mit Schneeschuhen oder zum Winterwandern, für den bietet sich die Touran. Hier kann man individuell oder in der Gruppe je nach Gusto täglich 10 bis 20 km mit geringen Höhenunterschieden erwandern.Und wer sich im Winter fit hält, kann im Frühjahr direkt weitermachen. Für Aktivitäten in den Alpen hält Feuer und Eis Touristik ebenfalls ein breites Angebot bereit, von Wandertouren im Alpenvorland bis hin zur Alpenüberquerun in den Sommermonaten.Weitere Informationen zu den Kursen und weitere Reisen unter www.feuerundeis.de