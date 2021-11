Vers l'avenir avec huit Festivals

En 2022, le Festspielhaus Baden-Baden propose huit Festivals de conception nouvelle et se réinvente avec de nombreuses stars de la musique tout en restant fidèle à son idée fondatrice.Le directeur général Benedikt Stampa a présenté aujourd'hui (18 novembre 2021) la programmation complète de l'année 2022 : « Nous avons profité de la période d'incertitude liée à la pandémie pour nous remettre en question de façon radicale et nous préparer à l'avenir. L'idée du Festival, qui est l'idée fondatrice de notre maison, doit être ramenée sous les feux de la rampe ».De nombreux artistes du monde entier accompagneront le Festspielhaus sur cette nouvelle voie. « Les bonnes choses resteront », explique Benedikt Stampa, « nos amis artistes deviendront des co-curatrices et curateurs. Le Festival du futur est à la fois un laboratoire et un espace d'expérience, il offre de nouvelles voies de rencontre avec la musique et le théâtre ainsi qu'avec les artistes euxmêmes.Baden-Baden - qui a été inscrite au patrimoine culturel mondial en 2021 - peut réfléchir avec une ambition européenne à l'avenir de la tradition festivalière fondée au XIXe siècle par Hector Berlioz », déclare Benedikt Stampa.Le Festival de Pâques avec les Berliner Philharmoniker et leur chef principal Kirill Petrenko, qui accueillera notamment Asmik Grigorian, Anna Netrebko et Sonya Yoncheva, était déjà annoncé (du 9 au 18 avril 2022). En revanche, les programmes suivants sont nouveaux : Le jeune public fêtera un festival « Takeover » du 4 au 6 février 2022. Le Festival de Pentecôte prendra la forme d'une résidence de l'Orchestre Symphonique du SWR à Baden-Baden sous le nouveau nom de Festival « PRÉSENCE » (du 28 mai au 6 juin 2022). La musique des XXe et XXIe siècles y sera mise en miroir avec des classiques du XIXe.En juillet, Yannick Nézet-Séguin et le Chamber Orchestra of Europe invitent à « La Capitale d'Été » - le festival du romantisme à Baden-Baden (du 8 au 17 juillet 2022).En été également, les « BB-Nights » devraient à l'avenir attirer le public avec des shows et des comédies musicales. En guise de préfiguration en 2022, le film de Disney « La Belle et la Bête » sera présenté du 21 au 24 juillet.Après le SWR3 New Pop Festival (du 15 au 17 septembre 2022), le rideau s'ouvrira pour la première fois sur « The World of John Neumeier », le nouveau Festival de danse (du 30 septembre au 9 octobre 2022). Le Festival d'automne, qui se déroulera du 11 au 19 novembre sous l'appellation « La Grande Gare » avec les chefs d'orchestre Thomas Hengelbrock et Teodor Currentzis, sera explicitement européen, avant que l'« Hiver russe », un festival d'opéra et de ballet avec le Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, ne vienne clore cette année de Festivals du 20 au 27 décembre 2022.Parmi les piliers du programme de Baden-Baden figurent encore et toujours les grandes stars de la musique classique. En 2022, elles seront dignement représentées par Anne-Sophie Mutter, Plácido Domingo, Anna Netrebko, Jonas Kaufmann, Sonya Yoncheva, Sir Simon Rattle, Diana Damrau et Rolando Villazón. De nombreux autres artistes se produiront pour la première fois au Festspielhaus : pendant le Festival de Pâques, la soprano lituanienne Asmik Grigorian, acclamée dans le rôle de Senta lors de ses débuts à Bayreuth en 2021, sera Lisa dans l'opéra de Tchaïkovsky « La Dame de Pique » sous la direction de Kirill Petrenko. La soprano norvégienne Brigitte Christensen fera ses débuts à Baden-Baden dans le rôle d'Isolde aux côtés du ténor Andreas Schager, qui sera Tristan dans l'opéra éponyme de Richard Wagner sous la direction de Teodor Currentzis. Outre les Berliner Philharmoniker, le London Symphony Orchestra, le London Philharmonic Orchestra, le Rotterdam Philharmonic Orchestra, les Bamberger Symphoniker, l'Orchestre Symphonique du SWR ainsi que les Ensembles Balthasar-Neumann et l'Ensemble musicAeterna feront partie des orchestres de très grande classe qui joueront dans les Festivals de Baden-Baden 2022.Pour les amateurs d'opéra, l'année 2022 au Festspielhaus Baden-Baden sera particulièrement exceptionnelle. Après la première de la nouvelle mise en scène de « La Dame de Pique » durant le Festival de Pâques, le Festspielhaus ne proposera pas moins de cinq autres opéras ainsi que le premier acte de « La Walkyrie » de Richard Wagner (5 juin 2022). On pourra entendre en version de concert « Iolanta » de Tchaïkovsky (direction : Kirill Petrenko / 17 avril 2022), « L'Or du Rhin » de Wagner (direction : Yannick Nézet-Séguin / 30 avril 2022), « Cavalleria Rusticana » de Mascagni (direction : Thomas Hengelbrock /11 et 13 novembre 2022) et « Tristan et Isolde » (direction : Teodor Currentzis /17 et 20 novembre).Peu avant Noël, Valery Gergiev présentera pour la première fois l'opéra « La Pucelle d'Orléans » de Tchaïkovsky au Festspielhaus (20 et 21 décembre). Il s'agit d'une mise en scène du théâtre Mariinsky.En 2021, John Neumeier, le Hamburg Ballett et le Ballet fédéral des jeunes ont déjà donné un avant-goût de ce à quoi pourrait ressembler « The World of John Neumeier » à Baden-Baden à partir de 2022. Ce Festival de danse se base sur l'amitié qui existe depuis 24 ans entre le Festspielhaus et le directeur du Hamburg Ballett. En 2022, outre les grands ballets de Neumeier « Hamlet 21 » et « Beethoven-Projekt II », il évoquera également les victimes du nationalsocialisme dans l'oeuvre « Les invisibles ».Au moment de Noël, dans l'« Hiver russe », le ballet du théâtre Mariinsky conservera également sa place traditionnelle dans le programme. En 2022, les ballets « La Belle au bois dormant » et « Roméo et Juliette » côtoieront l'opéra « La Pucelle d'Orléans » dans des productions originales venues de Saint- Pétersbourg.« Fondamentalement, je vois dans l'idée de Festival, telle qu'Hector Berlioz l'a élaborée à Baden-Baden au XIXe siècle, l'une des possibilités qui s'offrent à la musique comme au tourisme », déclare Benedikt Stampa. « Une tendance très forte du tourisme sera la recherche de l'expérience de soi. Si nous parvenons à offrir cela avec ce que l'on peut vivre lors de Festivals dans des lieux de rêve comme Baden-Baden, cela apportera une nouvelle énergie dans le paysage festivalier européen ». En conséquence, les programmes participatifs pour le public seront davantage intégrés dans la programmation. « Je ne considère pas les séminaires, les rencontres avec les artistes, les activités dans la nature et les réflexions littéraires ou philosophiques comme des 'programmes annexes', mais comme faisant partie du 'programme principal' », explique Benedikt Stampa.Au cours des semaines et des mois à venir, une campagne d'image accompagnera les nouveaux projets de Festivals. Pour illustrer le slogan de la campagne : « Encore plus de Festivals, tout simplement », le photographe hambourgeois Kai Uwe Gundlach a fait un clin d'oeil à Baden-Baden, la ville des Festivals.Le programme et le fonctionnement du Festspielhaus Baden-Baden restent essentiellement financés par des fonds privés. « Le soutien de la 'famille du Festspielhaus' ne faiblit pas », déclare le directeur général Benedikt Stampa. Il a également accueilli à l'automne un autre couple de donateurs, qui toutefois ne souhaite pas apparaître publiquement.Les préventes pour le programme 2022 commenceront le lundi 22 novembre 2021 à 09 h 00 dans la boutique en ligne sous www.festspielhaus.de ainsi que par téléphone au 00 49 / 7221 / 30 13 101. Le nouveau livre-programme de 245 pages sera envoyé ces jours-ci. Les mécènes et les membres du Cercle des Amis ont déjà fait usage de leur droit exclusif de réservation prioritaire.Le programme complet 2022 est à retrouver sur : www.festspielhaus.de