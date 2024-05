Neue Festina Chrono Bike-Kollektion 2024

Die Anhänger von Sportuhren müssen nicht mehr länger warten: Festina überrascht mit der Markteinführung der neuen Festina Chrono Bike-Kollektion 2024, einer legendären Kollektion zeitloser Uhren. Jede Uhr erzählt eine einmalige Geschichte, die die Uhrmacherkunst von Festina mit der großen Leidenschaft für den Radsport verknüpft. Als Hommage an die Legenden des Radsports und im zeitlosen Stil, als perfekte Verschmelzung von Präzision und Kühnheit, erfindet sich Festina Saison für Saison mit seinen Angeboten immer wieder neu.



Das historische Sortiment der Festina-Uhren debütiert dieses Jahr mit zwölf neuen Chrono Bike-Chronographen, sechs mit Stahlband und weitere sechs mit charakteristischem mehrfarbigem Kautschukarmband. Zwei Modelle komplettieren die Kollektion: Die Chrono Bike Special Edition und die exklusive Chrono Bike Limited Edition, ein Juwel für Sammler der Festina Chrono Bike.



Die Festina Chrono Bike ist zweifellos die Sportuhr par excellence, auch wenn die Qualität des Materials und das renommierte Finish diese ikonische Kollektion zum Favoriten für Menschen machen, die Eleganz und Funktionalität auch im Alltag suchen. Mit ihrem neuen Design in aktuellster Ausführung und einer modernen und kompakten Silhouette übernehmen alle Modelle der Kollektion Festina Chrono Bike 2024 das Quarz-Uhrwerk und präsentieren einen neuen und dynamischen Stil mit rundem Gehäuse aus Edelstahl und 44,50 mm Durchmesser, ergonomischen Drucktasten bei 2 und 4 Uhr und einer unidirektionalen drehbaren Lünette mit sichtbaren arabischen Ziffern.



Das Zifferblatt im runderneuerten Stil ist sehr gut ausgewogen mit der Anordnung der Zähler an den Kardinalzahlen (3-6-9), dem Kalender bei 6 Uhr und der Tachymeterskala, die die Kontur umrahmt. Die neue Chrono Bike zeichnet sich, dank ihrer Stabzeiger und des Leuchtzifferblatts der Stunden- und Minutenanzeige, besonders durch ihre hervorragende Ablesbarkeit aus. Das zentrale Sekunden-Zifferblatt des Chronographen und die sekundären Zifferblätter sind in kräftigen, lebendigen Farben oder in Weiß gestaltet, was das farbige Zifferblatt noch mehr hervorhebt. Diese auffälligen Details verbessern die Ablesbarkeit und unterstreichen ihren Charakter.



Die Linie Festina Chrono Bike F20670 Full Steel mit 316L-Edelstahlgehäuse und -Armband in reinen metallischen Farbtönen ist in sechs verschiedenen Ausführungen erhältlich, die sich durch die Farbe des Zifferblattes voneinander unterscheiden: Waldgrün, Elektroblau, Gelb, Rot, Blau und Schwarz.



Diese Farben wiederholen sich auch in der Serie Festina Chrono Bike F20671, die ein Silikonarmband passend zu der Farbe des Zifferblatts aufweist.



Diese neuen Uhren, die besonders nützlich für sportliche Aktivitäten sind, die ein hohes Maß an Präzision erfordern, sind auch perfekt für den Einsatz im Alltag geeignet: Sie bestehen aus gehärtetem Mineralglas und sind wasserdicht bis 10 atm. Alle Angebote werden in einem eleganten Geschenketui präsentiert.



F20670



• Chronograph

• Quarz-Uhrwerk MOS20

• Gehäuse und Armband aus 316L-Edelstahl

• Durchmesser des Gehäuses: 44,50 mm

• Mineralglas

• Kalender

• Geschenketui

• Wasserdicht bis 10 atm



F20671



• Chronograph mit 316L-Edelstahlgehäuse

• Quarz-Uhrwerk MOS20

• Silikonarmband

• Durchmesser des Gehäuses: 44,50 mm

• Mineralglas

• Kalender

• Geschenketui



F20673



• Chronograph

• Quarz-Uhrwerk MOS20

• Gehäuse und Armband aus 316L-Edelstahl

• Durchmesser des Gehäuses: 44,50 mm

• Schwarze IP-Beschichtung

• Mineralglas

• Kalender

• Wasserdicht bis 10 atm

• Zusätzliches Kautschukarmband

• Geschenketui Special Edition

• Wasserdicht bis 10 atm



Die sportliche DNA der Festina Chrono Bikewird besonders deutlich im Design und den Details der neuen Special Edition F20673/1/2, einer perfekten Synthese aus Leistung, Präzision und Innovation. Sie besticht besonders durch die Oberflächengüte des Armbands und des Gehäuses in Kombination mit einer schwarzen IP-Beschichtung. Stilistisch perfekt, verleihen die Zifferblätter in Waldgrün oder Schwarz einer Kollektion Anmut, die durch ihre starke Persönlichkeit in Erinnerung bleiben wird. Die neuen Uhren der Special Edition werden mit einem zusätzlichen Armband aus schwarzem Kautschuk geliefert, um den Look ändern zu können — ein erfrischendes Detail, das die ganz aktuelle Ästhetik dieser beiden neuen Referenzen unterstreicht — und mit einem Spezialwerkzeug für einen schnellen Wechsel der Armbänder.



Chrono Bike LIMITED EDITION



Die Kollektion wird durch die exklusive Festina Chrono Bike Limited Edition F20674 komplettiert, einer Uhr, die Eleganz mit einzigartiger, zeitgemäßer Form verbindet. Das Herz dieser außergewöhnlichen Uhr schlägt in ihrem Zifferblatt, das geschickt, schwungvolle Farben und elegantes Design kombiniert. Die graduellen Farbabstufungen — von blauen zu orangenen über violette und rote Farbtöne — erwecken die Aufmerksamkeit mit einem Effekt, der an einen einnehmenden Sonnenuntergang erinnert. Eine Kombination von Nuancen, die die Detailgenauigkeit und das Kunsthandwerk, das sich hinter diesem Meisterwerk verbirgt, widerspiegelt.



F20674



• Chronograph

• Quarz-Uhrwerk MOS20

• Gehäuse und Armband aus 316L-Edelstahl

• Durchmesser des Gehäuses: 44,50 mm

• Schwarze IP-Beschichtung

• Kratzfestes Saphirglas

• Kalender

• Wasserdicht bis 10 atm

• Zusätzliches Kautschukarmband

• Geschenketui Limited Edition



Die Auswahl des Materials höchster Qualität, wie die schwarze IP-Beschichtung für Gehäuse und Armband aus 316L-Edelstahl und das Saphirglas unterstreichen die Verpflichtung der Marke zu Beständigkeit und Zuverlässigkeit. Die Festina Chrono Bike Limited Edition ist nicht nur eine Uhr, sondern ein Reisebegleiter, der Modernität und Eleganz ausstrahlt: Die Festina Chrono Bike Limited Edition ist das ideale Zubehör für Menschen, die Leistung mit Alltagstauglichkeit verbinden möchten, die weit über das Gewöhnliche hinausgeht. Die Uhr wird in einem Etui geliefert, das ein zusätzliches schwarzes Kautschukarmband und ein Werkzeug beinhaltet, mit dem die Armbänder schnell gewechselt werden können.



Die neueste Generation der Chrono Bike-Kollektion 2024 markiert ein neues und aufregendes Kapitel in der Uhrmachergeschichte von Festina und seiner Leidenschaft für den Radsport. Mit fünfzehn neuen Chronographen, einschließlich zweier Special Editions und einer Limited Edition, setzt sich die Geschichte fort, inspiriert vom Design und der Dynamik der Zweiräder.

