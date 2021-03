Miss France 2021

Gegründet vor über 30 Jahren ist die Festina Group heute ein namhafter internationaler Konzern, welcher auf die Produktion und Vermarktung von Armbanduhren in Einstiegspreislage sowie von Werken und Präzisionsteilen spezialisiert ist. Aktuell stellt die Festina Group sechs Uhrenmarken (Festina, Lotus, Calypso, die Swiss Made Marken Candino und Jaguar, sowie die Hybridsmartwatch Marke Kronaby) sowie zwei Schmuckmarken (Lotus Style und Lotus Silver) her. Sitz der Unternehmenszentrale ist in Barcelona, die Hauptproduktionsstätten befinden sich in der Schweiz, Spanien und Übersee. Die Festina Group hat sieben Tochtergesellschaften (Frankreich, Deutschland, Italien, Benelux, Schweiz, Tschechien/Polen und Chile) und verkauft in über 90 Ländern weltweit rund 5 Millionen Uhren pro Jahr. Die Qualität der Produkte, das exzellente Preis/Leistungsverhältnis und der besondere Fokus auf den After-Sales Service machen die Festina Group zu einem der führenden Uhrenhersteller in vielen strategischen Märkten. www.festinagroup.com